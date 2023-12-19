Симба, Коржик и Луна? Как белгородцы предлагают назвать новорождённых львят

Поделились сотрудники и тем, как растут их подопечные. Мама малышей, львица Лулу, уже уходит от львят на прогулку. Детёныши уже самостоятельно передвигаются по вольеру, а мать приносит им немного «взрослой» еды. Пока ещё львята питаются молоком, но прикорм у львов вводится рано. Кормят хищников говядиной, крольчатиной и курятиной. Взрослые львы съедают до 7 кг мяса в день.