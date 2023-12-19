Симба, Коржик и Луна? Как белгородцы предлагают назвать новорождённых львят

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
26 ноября в зоопарке Белгорода на свет появились трое львят — два мальчика и одна девочка. Сотрудники предложили белгородцам вместе придумать им имена. Варианты можно оставить в комментариях в группе зоопарка в соцсетях.
Поделились сотрудники и тем, как растут их подопечные. Мама малышей, львица Лулу, уже уходит от львят на прогулку. Детёныши уже самостоятельно передвигаются по вольеру, а мать приносит им немного «взрослой» еды. Пока ещё львята питаются молоком, но прикорм у львов вводится рано. Кормят хищников говядиной, крольчатиной и курятиной. Взрослые львы съедают до 7 кг мяса в день.
В группе зоопарка уже опубликовали фото почти месячных львят. Один из них «с первых дней проявляет характер», а два других пока ведут себя более покладисто. Теперь белгородцам предстоит выбрать имена для малышей.
Горожане уже предлагают свои варианты. Среди них — Коржик, Карамелька и Компот, Симба, Лео и Киара, Кей, Кай и Герда.