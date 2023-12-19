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Львята в белгородском зоопарке

Симба, Коржик и Луна? Как белгородцы предлагают назвать новорождённых львят

19 декабря 2023, 10:27
Фото: vk.com/belzoo31
Львята в белгородском зоопарке

Белгородцам предложили придумать имена для родившихся в зоопарке львят

В конце ноября в белгородском зоопарке на свет появились львята. Сотрудники предложили жителям Белгорода вместе придумать им имена.

26 ноября в зоопарке Белгорода на свет появились трое львят — два мальчика и одна девочка. Сотрудники предложили белгородцам вместе придумать им имена. Варианты можно оставить в комментариях в группе зоопарка в соцсетях.

Поделились сотрудники и тем, как растут их подопечные. Мама малышей, львица Лулу, уже уходит от львят на прогулку. Детёныши уже самостоятельно передвигаются по вольеру, а мать приносит им немного «взрослой» еды. Пока ещё львята питаются молоком, но прикорм у львов вводится рано. Кормят хищников говядиной, крольчатиной и курятиной. Взрослые львы съедают до 7 кг мяса в день.

В группе зоопарка уже опубликовали фото почти месячных львят. Один из них «с первых дней проявляет характер», а два других пока ведут себя более покладисто. Теперь белгородцам предстоит выбрать имена для малышей.

Горожане уже предлагают свои варианты. Среди них — Коржик, Карамелька и Компот, Симба, Лео и Киара, Кей, Кай и Герда.

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