Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Львята

«Они стали увереннее»: белгородцам показали фотографии львят из зоопарка

26 января 2024, 10:59
Фото: белгородский зоопарк
Львята

Белгородцам показали двухмесячных львят из зоопарка

Львятам уже исполнилось два месяца, они окрепли и стали увереннее, отмечают сотрудники зоопарка. Киперы сделали для детёнышей деревянные игрушки, а их мать стала больше отдыхать.

Сотрудники белгородского зоопарка показали фотографии львят, которым недавно исполнилось два месяца. «Они окрепли и с каждым днём ведут себя всё увереннее», — отметили в зоопарке.

Их мать — львица Лулу — большую часть времени стала лежать, наблюдая за играми своих львят. Киперы сделали для котят деревянные игрушки, на которых те учатся нападать.

Львица Лулу родила троих котят от льва Бонапарта в День матери. Родились двое мальчиков и одна девочка, а сотрудники зоопарка предложили белгородцам самим выбрать имена новорождённым. Жители предлагали несколько вариантов: Коржик, Карамелька и Компот, Симба, Лео и Киара, Кей, Кай и Герда.

Спустя 18 дней после рождения детёныши уже самостоятельно передвигались по вольеру и ели немного «взрослой» еды.

ЛьвятаЛьвята
ЛьвятаЛьвята
ЛьвятаЛьвята
ЛьвятаЛьвята
ЛьвятаЛьвята
ЛьвятаЛьвята
ЛьвятаЛьвята
Львята
Фото: белгородский зоопарк
Симба, Коржик и Луна? Как белгородцы предлагают назвать новорождённых львят
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодая мама справилась сама, а «отца года» отселили: зоопарк — о пополненииПополнение в День матери: львица из белгородского зоопарка родила троих котятИз центра в сторону зоопарка: как будут ходить четыре автобуса Белгорода в 2024 году
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгородский зоопарк#Белгород#Львята#Александра Склярова
Подпишитесь
История о главаре белгородской банды стала поводом для проверки в калужском МВД
Сегодня, 12:02
«Конечно, дико — 34 договора с одним поставщиком»: экс-директор БГБ выступил в суде
Сегодня, 12:57
О чём говорили на заседании Совбеза ООН после крушения Ил-76 под Белгородом?
Сегодня, 07:54
«Её тоже звали Татьяной»: стали известны подробности о погибшей 25 января белгородке
Сегодня, 13:14
Подчинённая Сергиенко получила взятку квартирой? Подробности решения суда об изъятии
Сегодня, 11:59
Сердце «в виде памяти, а не арт-объекта» появится на месте трагедии в Белгороде
Сегодня, 09:56