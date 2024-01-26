«Они стали увереннее»: белгородцам показали фотографии львят из зоопарка

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сотрудники белгородского зоопарка показали фотографии львят, которым недавно исполнилось два месяца. «Они окрепли и с каждым днём ведут себя всё увереннее», — отметили в зоопарке.
Их мать — львица Лулу — большую часть времени стала лежать, наблюдая за играми своих львят. Киперы сделали для котят деревянные игрушки, на которых те учатся нападать.
Львица Лулу родила троих котят от льва Бонапарта в День матери. Родились двое мальчиков и одна девочка, а сотрудники зоопарка предложили белгородцам самим выбрать имена новорождённым. Жители предлагали несколько вариантов: Коржик, Карамелька и Компот, Симба, Лео и Киара, Кей, Кай и Герда.
Спустя 18 дней после рождения детёныши уже самостоятельно передвигались по вольеру и ели немного «взрослой» еды.