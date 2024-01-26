«Они стали увереннее»: белгородцам показали фотографии львят из зоопарка

Львица Лулу родила троих котят от льва Бонапарта в День матери. Родились двое мальчиков и одна девочка, а сотрудники зоопарка предложили белгородцам самим выбрать имена новорождённым. Жители предлагали несколько вариантов: Коржик, Карамелька и Компот, Симба, Лео и Киара, Кей, Кай и Герда.