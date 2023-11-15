Из центра в сторону зоопарка: как будут ходить четыре автобуса Белгорода в 2024 году

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Документы контракта включают в себя описания маршрутов №14, 21, 121Р и 202. На их обслуживание готовы выделить 31 млн рублей.
Что касается автобуса №14, то ходить он будет по маршруту Универмаг «Белгород» — улица Ватутина — Витаминный комбинат. Подразумевается дополнительный рейс в обратном направлении до Ватутина:
График автобуса выглядит следующим образом:
Число ежедневных рейсов при этом семь в прямом направлении, шесть — в обратном, и один — в дополнительном.
Автобус №21 будет курсировать в 2024 году по траектории Энергомаш — улица Серафимовича — Витаминный комбинат в прямом и обратном направлениях.
Графики движения транспортных средств по данному маршруту выглядит так:
Количество рейсов — 117 в прямом направлении и столько же в обратном. Это касается будних дней: в субботу и выходные их число снижено в два раза.
Автобус №121Р будет курсировать по точкам Энергомаш — улица Серафимовича — Витаминный комбинат. Также в двух направлениях: прямом и обратном.
Графики движения транспортных средств:
Количество рейсов: 18 — в будние дни, восемь — в субботу, шесть — в выходные.
Маршрут № 202 — Спутник — мкр «Разумное — 54» — мкр «Новая Заря».
Графики движения:
Количество рейсов — 58 в обе стороны по будням и 46 — в праздничные и выходные.
На обслуживание всех четырёх указанных выше маршрутов областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» готово потратить до 31 млн рублей. Поставщика выбрали 9 ноября.