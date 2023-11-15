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В Белгороде определились с расписанием автобусов до зоопарка на 2024 год

Из центра в сторону зоопарка: как будут ходить четыре автобуса Белгорода в 2024 году

15 ноября 2023, 11:39
Фото: Midjourney

В Белгороде определились с расписанием автобусов до зоопарка на 2024 год

На сайте госзакупок появился контракт по обслуживанию ряда автобусных маршрутов. Большая часть упомянутых в документах машин будет ходить в сторону зоопарка и витаминного комбината.
Сюжет
Зоопарк

Документы контракта включают в себя описания маршрутов №14, 21, 121Р и 202. На их обслуживание готовы выделить 31 млн рублей.

Что касается автобуса №14, то ходить он будет по маршруту Универмаг «Белгород» — улица Ватутина — Витаминный комбинат. Подразумевается дополнительный рейс в обратном направлении до Ватутина:

График автобуса выглядит следующим образом:

Число ежедневных рейсов при этом семь в прямом направлении, шесть — в обратном, и один — в дополнительном.

Автобус №21 будет курсировать в 2024 году по траектории Энергомаш — улица Серафимовича — Витаминный комбинат в прямом и обратном направлениях.

Графики движения транспортных средств по данному маршруту выглядит так:

Количество рейсов — 117 в прямом направлении и столько же в обратном. Это касается будних дней: в субботу и выходные их число снижено в два раза.

Автобус №121Р будет курсировать по точкам Энергомаш — улица Серафимовича — Витаминный комбинат. Также в двух направлениях: прямом и обратном.

Графики движения транспортных средств:

Количество рейсов: 18 — в будние дни, восемь — в субботу, шесть — в выходные.

Маршрут № 202 — Спутник — мкр «Разумное — 54» — мкр «Новая Заря».

Графики движения:

Количество рейсов — 58 в обе стороны по будням и 46 — в праздничные и выходные.

На обслуживание всех четырёх указанных выше маршрутов областное государственное казенное учреждение «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» готово потратить до 31 млн рублей. Поставщика выбрали 9 ноября.

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