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Posted 9 февраля, 12:33

Published 9 февраля, 12:33

Modified 9 февраля, 12:35

Updated 9 февраля, 12:35

Ноги

Названы восемь признаков боли в ногах, при которых точно стоит пойти к врачу

9 февраля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Ноги

Белгородцам рассказали, при каких болях в ногах нужно обратиться к врачу

Боль в ногах может говорить о многих заболеваниях. Журналисты «Новых известий» выяснили, при каких восьми признаках стоит обратиться к врачу.

Пациенты нечасто обращают внимание на состояние своих ног, в то время как их болезненность может говорить о целом ряде проблем. Есть восемь признаков, которые не стоит игнорировать.

Холодные пальцы ног могут говорить о диабете, заболевании периферических артерий, болезни сердца, варикозном расширении вен, нарушении свёртываемости крови, проблемах с щитовидной железой, волчанке и ревматоидном артрите.

Изменения формы ногтей могут свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, анемии, гипотиреозе, аутоиммунном расстройстве, раке лёгких или лёгочных заболеваний, о низком уровне кислорода в крови.

Пальцы ног могут опухнуть из-за проблем с кровеносной системой, плохого кровотока, проблем с лимфатической системой, из-за грибковых инфекций, травматических повреждений, псориаза и подагры. Также это может вызвать тромбоз глубоких вен, почечная недостаточность, приём антидепрессантов, стероидов или гормонов, долгое стояние в одной позе, ношение неподходящей обуви, лишний вес, обезвоживание или употребление солёной пищи, которая вызывает задержку воды в организме;

Покалывание или онемение может вызвать заболевание, называемое периферической нейропатией.

Следы на ногтях могут быть признаком псориаза, грибковой инфекции, дерматита, меланомы. Из-за гормональных сдвигов во время беременности или из-за использования лака для ногтей могут возникнуть тёмные вертикальные полосы. Помимо этого, они могут быть признаком рака кожи, а также грибковой инфекции, например, грибка ногтей в ногтевом ложе.

Грибковая инфекция обнаруживается не сразу. О наличии инфекции могут говорить белые или жёлтые пятна или полосы под ногтем, также может произойти отслаивание или утолщение ногтя.

При боли в пальцах ног нужно немедленно обратиться к врачу.

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