Названы восемь признаков боли в ногах, при которых точно стоит пойти к врачу

Следы на ногтях могут быть признаком псориаза, грибковой инфекции, дерматита, меланомы. Из-за гормональных сдвигов во время беременности или из-за использования лака для ногтей могут возникнуть тёмные вертикальные полосы. Помимо этого, они могут быть признаком рака кожи, а также грибковой инфекции, например, грибка ногтей в ногтевом ложе.