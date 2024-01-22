Рак и различные травмы: для лечения каких болезней белгородцы едут в другие регионы

В 2019 году наиболее популярными направлениями, по которым белгородцы отправлялись на лечение в другие регионы, были рак (19%), травматология и ортопедия (8%), акушерство-гинекология (5%), офтальмология (5%). На следующий год 27% «выездных» лечили онкологию, 9% — травмы, 6% нуждались в лечении офтальмолога, а ещё 4% проходили лечение из-за инфекций.