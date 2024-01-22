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Больница

Рак и различные травмы: для лечения каких болезней белгородцы едут в другие регионы

22 января 2024, 11:23
Фото: 1MI
Больница

Белгородцы для выездного лечения по ОМС выбирают в основном Москву

Белгородцы для выездного лечения выбирают, как правило, столичные регионы, а также соседние Курскую и Воронежскую область. Какие болезни белгородцы предпочитают лечить за пределами области, узнали журналисты Go31.

Названы болезни, которые белгородцы зачастую лечат за пределами Белгородской области по ОМС. Как правило, жители региона в других регионах лечат онкологию, различные травмы и проблемы, связанные со зрением.

Как пояснили в редакции, белгородцы могут лечиться за пределами региона за счёт средств областного фонда обязательного медицинского страхования. По данным территориального фонда ОМС, специфика заболеваний для «выездного» лечения уже несколько лет практически не меняется.

В 2019 году наиболее популярными направлениями, по которым белгородцы отправлялись на лечение в другие регионы, были рак (19%), травматология и ортопедия (8%), акушерство-гинекология (5%), офтальмология (5%). На следующий год 27% «выездных» лечили онкологию, 9% — травмы, 6% нуждались в лечении офтальмолога, а ещё 4% проходили лечение из-за инфекций.

В 2021 году лечиться от рака в другие регионы поехало 15% от общего числа «выездных», с инфекциями — 12%, терапию проходили 8%, а травмы лечили ещё 7%. По итогам 2022 года 20% отправились избавляться от онкологии, 8% лечили травмы, по 6% — инфекции и офтальмологию.

Самыми востребованными для лечения стали столичные регионы. В Москве лечение проходили 50% «выездных» пациентов. Ещё зачастую белгородцы ездят в соседние Курскую и Воронежскую области, а также в Калужскую область.

Напомним, ранее белгородку с онкологией не стали лечить в областном центре и отправили женщину в районные больницы. Белгородцы возмутились тому, что больная женщина с асцитом должна ехать в муниципальные больницы.

«Нам отказывают в помощи»: белгородку с онкологией отправляют в районы на лечение
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