Рак и различные травмы: для лечения каких болезней белгородцы едут в другие регионы

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Названы болезни, которые белгородцы зачастую лечат за пределами Белгородской области по ОМС. Как правило, жители региона в других регионах лечат онкологию, различные травмы и проблемы, связанные со зрением.
Как пояснили в редакции, белгородцы могут лечиться за пределами региона за счёт средств областного фонда обязательного медицинского страхования. По данным территориального фонда ОМС, специфика заболеваний для «выездного» лечения уже несколько лет практически не меняется.
В 2019 году наиболее популярными направлениями, по которым белгородцы отправлялись на лечение в другие регионы, были рак (19%), травматология и ортопедия (8%), акушерство-гинекология (5%), офтальмология (5%). На следующий год 27% «выездных» лечили онкологию, 9% — травмы, 6% нуждались в лечении офтальмолога, а ещё 4% проходили лечение из-за инфекций.
В 2021 году лечиться от рака в другие регионы поехало 15% от общего числа «выездных», с инфекциями — 12%, терапию проходили 8%, а травмы лечили ещё 7%. По итогам 2022 года 20% отправились избавляться от онкологии, 8% лечили травмы, по 6% — инфекции и офтальмологию.
Самыми востребованными для лечения стали столичные регионы. В Москве лечение проходили 50% «выездных» пациентов. Ещё зачастую белгородцы ездят в соседние Курскую и Воронежскую области, а также в Калужскую область.
Напомним, ранее белгородку с онкологией не стали лечить в областном центре и отправили женщину в районные больницы. Белгородцы возмутились тому, что больная женщина с асцитом должна ехать в муниципальные больницы.