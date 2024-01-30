«Помогаем на ранних стадиях справиться с болезнями»: Гладков — о «Поездах здоровья»

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Специалисты «Поездов здоровья» осмотрели 1300 человек в восьми муниципалитетах с начала 2024 года. У 22 человек нашли сахарный диабет. У некоторых местных жителей — подозрение на рак.
«Фактически помогаем на ранних стадиях справиться с очень непростыми заболеваниями», — добавил губернатор.
Как рассказал Вячеслав Гладков, в селе Бобрава Ракитянского района на приём пришла пожилая женщина, у неё оказался повышенный уровень содержания глюкозы. Специалисты определили болезнь и назначили белгородке лечение.
Также сейчас рассматривается вопрос покупки ещё двух таких поездов.
По данным регионального минздрава на прошлой неделе к врачам пришли 1262 человека в Вейделевском, Ракитянском, Чернянском районах и Яковлевском горокруге. Двух человек отправили в больницу. У них нашли нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.
Помимо этого, за две недели медики впервые обнаружили заболевания системы кровообращения у 10 человек. Ещё у 22 местных жителей подозревают сахарный диабет II типа. У пяти человек — заболевания органов дыхания, ещё у пяти — подозрение на рак. У двоих онкозаболевание подтвердилось после дополнительных обследований.
На текущей неделе поезда будут работать в Борисовском и Корочанском районах, а также в Старооскольском и Валуйском горокругах.