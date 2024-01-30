«Помогаем на ранних стадиях справиться с болезнями»: Гладков — о «Поездах здоровья»

Помимо этого, за две недели медики впервые обнаружили заболевания системы кровообращения у 10 человек. Ещё у 22 местных жителей подозревают сахарный диабет II типа. У пяти человек — заболевания органов дыхания, ещё у пяти — подозрение на рак. У двоих онкозаболевание подтвердилось после дополнительных обследований.