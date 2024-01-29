Не поверили в проблемы со здоровьем: припарковавшуюся на остановке белгородку накажут

Белгородцы заметили на автобусной остановке на улице Конева припаркованный автомобиль и рассказали об этом в соцсетях. Хозяйка авто объяснила, что остановилась из-за того, что ей стало плохо. Вместе с тем по записи с видеорегистратора автобуса было видно, что она вышла в магазин.