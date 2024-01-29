Не поверили в проблемы со здоровьем: припарковавшуюся на остановке белгородку накажут

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сотрудники Госавтоинспекции Белгорода выявили несколько нарушений правил стоянки. В их число вошло нарушение, случившееся в эту субботу, 27 января.
Белгородцы заметили на автобусной остановке на улице Конева припаркованный автомобиль и рассказали об этом в соцсетях. Хозяйка авто объяснила, что остановилась из-за того, что ей стало плохо. Вместе с тем по записи с видеорегистратора автобуса было видно, что она вышла в магазин.
В ведомстве сообщили, что в отношении водителя Kia 1984 года рождения завели административный материал по части 3.1 статье 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).
Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции составили ещё несколько протоколов по аналогичной статье против водителей, припарковавших авто на остановке на улице Королёва. Наказание по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ — штраф в 1 тыс. рублей.