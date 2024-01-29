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Белгородка припарковала авто на автобусной остановке

Не поверили в проблемы со здоровьем: припарковавшуюся на остановке белгородку накажут

29 января 2024, 10:22
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Белгородка припарковала авто на автобусной остановке

ГИБДД составила протокол на белгородку, припарковавшую авто на остановке

В минувшую субботу на остановке по улице Конева припарковался автомобиль, чья хозяйка позднее сослалась на плохое самочувствие. Однако видеорегистратор автобуса показал, что девушка оставила авто на остановке, чтобы пойти в магазин. На неё составили административный протокол.

Сотрудники Госавтоинспекции Белгорода выявили несколько нарушений правил стоянки. В их число вошло нарушение, случившееся в эту субботу, 27 января.

Белгородцы заметили на автобусной остановке на улице Конева припаркованный автомобиль и рассказали об этом в соцсетях. Хозяйка авто объяснила, что остановилась из-за того, что ей стало плохо. Вместе с тем по записи с видеорегистратора автобуса было видно, что она вышла в магазин.

В ведомстве сообщили, что в отношении водителя Kia 1984 года рождения завели административный материал по части 3.1 статье 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»).

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции составили ещё несколько протоколов по аналогичной статье против водителей, припарковавших авто на остановке на улице Королёва. Наказание по ч. 3.1 ст. 12.19 КоАП РФ — штраф в 1 тыс. рублей.

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