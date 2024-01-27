Стало плохо или нужно в магазин? На остановке в Белгороде произошёл конфликт

В Telegram-канале «Белгород №1» появилось фото, на котором видно, как на остановке на ул. Конева женщина припарковала свой автомобиль на автобусной остановке. После выхода поста, как утверждает источник, администратору канала написала хозяйка машины и пообещала «проблемы», если «немедленно» не удалят фото.