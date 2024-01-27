Стало плохо или нужно в магазин? На остановке в Белгороде произошёл конфликт

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Инцидент случился на автобусной остановке на Харгоре. Женщина припарковала машину, водителю автобуса пришлось её объезжать. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1». Владелица машины осталась недовольна, а водитель автобуса прислал видео случившегося.
В Telegram-канале «Белгород №1» появилось фото, на котором видно, как на остановке на ул. Конева женщина припарковала свой автомобиль на автобусной остановке. После выхода поста, как утверждает источник, администратору канала написала хозяйка машины и пообещала «проблемы», если «немедленно» не удалят фото.
Женщина рассказала, что ей стало плохо и поэтому она остановилась на остановке «на одну минуту».
Однако позже появилась видеозапись с самого автобуса. На кадрах видно, что водитель просто отлучалась в магазин.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о проблемах движения на парковке возле гипермаркета «Лента», которые появились после реконструкции улицы Щорса. Подробности в нашем материале.