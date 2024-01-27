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Стало плохо или нужно в магазин? На остановке в Белгороде произошёл конфликт

Стало плохо или нужно в магазин? На остановке в Белгороде произошёл конфликт

27 января 2024, 10:19
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Стало плохо или нужно в магазин? На остановке в Белгороде произошёл конфликт

Инцидент случился на автобусной остановке на Харгоре. Женщина припарковала машину, водителю автобуса пришлось её объезжать. Фото опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1». Владелица машины осталась недовольна, а водитель автобуса прислал видео случившегося.

В Telegram-канале «Белгород №1» появилось фото, на котором видно, как на остановке на ул. Конева женщина припарковала свой автомобиль на автобусной остановке. После выхода поста, как утверждает источник, администратору канала написала хозяйка машины и пообещала «проблемы», если «немедленно» не удалят фото.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Женщина рассказала, что ей стало плохо и поэтому она остановилась на остановке «на одну минуту».

Однако позже появилась видеозапись с самого автобуса. На кадрах видно, что водитель просто отлучалась в магазин.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру рассказывали о проблемах движения на парковке возле гипермаркета «Лента», которые появились после реконструкции улицы Щорса. Подробности в нашем материале.

Таковы пожелания арендатора: парковку возле «Ленты» в Белгороде не хотят исправлять
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#Видео#Магазин#Парковка#Автомобиль#Женщина#Гипермаркет#Фото#Новости Белгорода#Конфликт#Автобусная остановка#Белгород#Кристина Семенчук
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