Машины белгородцев будут эвакуировать за стоянку на местах для инвалидов

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Как отметил Валентин Демидов, в Белгороде много парковочных мест, в том числе мест для инвалидов, но иногда их занимают «недобропорядочные водители».
У нас есть предложения — применять комплекс по видеофиксации и параллельном направлении материала в ГИБДД, чтобы они могли автоматически фиксировать и наказывать нарушенителя. Но, к сожалению, это дорого, быстро нам сделать это не удастся. Мы договорились с ГИБДД по эвакуации таких машин. Мы нашли механизм, прежде всего правовой.
Валентин Демидов
Отработку этого вопроса должны начать уже со следующей недели: «У БГБ есть три эвакуатора. Человек съездит за машиной пару раз, заплатит штраф, и желание отпадёт. Нарушения есть, есть жалобы. Мест у нас достаточно для инвалидов, но они периодически занимаются».