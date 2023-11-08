Машины белгородцев будут эвакуировать за стоянку на местах для инвалидов

Отработку этого вопроса должны начать уже со следующей недели: «У БГБ есть три эвакуатора. Человек съездит за машиной пару раз, заплатит штраф, и желание отпадёт. Нарушения есть, есть жалобы. Мест у нас достаточно для инвалидов, но они периодически занимаются».