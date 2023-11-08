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Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:15

Updated Сегодня, 20:15

Машины белгородцев будут эвакуировать за стоянку на местах для инвалидов

Машины белгородцев будут эвакуировать за стоянку на местах для инвалидов

8 ноября 2023, 20:13
Фото: 1MI
Мэр Белгорода во время прямой линии рассказал, как в городе будут бороться с водителями, которые оставляют свои машины в неположенных местах.

Как отметил Валентин Демидов, в Белгороде много парковочных мест, в том числе мест для инвалидов, но иногда их занимают «недобропорядочные водители».

У нас есть предложения — применять комплекс по видеофиксации и параллельном направлении материала в ГИБДД, чтобы они могли автоматически фиксировать и наказывать нарушенителя. Но, к сожалению, это дорого, быстро нам сделать это не удастся. Мы договорились с ГИБДД по эвакуации таких машин. Мы нашли механизм, прежде всего правовой.
Валентин Демидов

Отработку этого вопроса должны начать уже со следующей недели: «У БГБ есть три эвакуатора. Человек съездит за машиной пару раз, заплатит штраф, и желание отпадёт. Нарушения есть, есть жалобы. Мест у нас достаточно для инвалидов, но они периодически занимаются».

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#Штрафы#Инвалиды#Новости Белгорода#Парковки#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов
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