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«Стоянка с машинами уплыла в огороды к людям»: последствия ливня в Белгороде

27 июля 2023, 17:10
Фото: Telegram-канал "Белгород №1"

В Белгороде машины уплыли со стоянки в огород

На город обрушился сильный ливень с градом. В некоторых местах машины не справились с потоком и немного отплыли со стоянки.

На Белгород резко обрушилась непогода. На улице находиться сейчас опасно. Читателис нами поделились кадрами со двора на Харьковской горе. На 5 августа, 37 из-за обильных осадков машины со стоянки немного уплыли:

«Стоянка с машинами уплыла в огороды к людям».

Затапливает и другие места Белгорода: центр города, стоянку возле «Сити Молла» и не только. Некоторые деревья не выдержали нагрузку и сломались. Надеемся, обошлось без пострадавших.

Спасатели просят жителей города соблюдать правила безопасности и оставаться дома, если есть такая возможность. Если вы находитесь на улице — зайдите в помещение. Если же вы попали в такой ливень с градом, находясь за рулём, нужно остановиться и включить аварийку.

Белгород затопило сильным ливнем с градом
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#Алина Харина#Эксклюзив#Ливень#Град#Последствия#Происшествия#Белгород#Видео
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