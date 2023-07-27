«Стоянка с машинами уплыла в огороды к людям»: последствия ливня в Белгороде

Спасатели просят жителей города соблюдать правила безопасности и оставаться дома, если есть такая возможность. Если вы находитесь на улице — зайдите в помещение. Если же вы попали в такой ливень с градом, находясь за рулём, нужно остановиться и включить аварийку.