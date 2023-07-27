«Стоянка с машинами уплыла в огороды к людям»: последствия ливня в Белгороде

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
На Белгород резко обрушилась непогода. На улице находиться сейчас опасно. Читателис нами поделились кадрами со двора на Харьковской горе. На 5 августа, 37 из-за обильных осадков машины со стоянки немного уплыли:
«Стоянка с машинами уплыла в огороды к людям».
Затапливает и другие места Белгорода: центр города, стоянку возле «Сити Молла» и не только. Некоторые деревья не выдержали нагрузку и сломались. Надеемся, обошлось без пострадавших.
Спасатели просят жителей города соблюдать правила безопасности и оставаться дома, если есть такая возможность. Если вы находитесь на улице — зайдите в помещение. Если же вы попали в такой ливень с градом, находясь за рулём, нужно остановиться и включить аварийку.