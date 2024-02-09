Молодой белгородец сломал челюсть оппоненту после ссоры между их девушками

По данным правоохранителей, 27 января в Строителе молодые люди отдыхали в разных компаниях в одном из заведений. Они вмешались в ссору между двумя девушками. Подозреваемого оскорбили слова потерпевшего, который заступился за подругу. На следующий день парень предложил встретиться и выяснить отношения.