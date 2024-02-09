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Posted 9 февраля, 10:06

Published 9 февраля, 10:06

Modified 9 февраля, 10:08

Updated 9 февраля, 10:08

Драка

Молодой белгородец сломал челюсть оппоненту после ссоры между их девушками

9 февраля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Драка

Белгородцу грозит колония за сломанную возле кальянной челюсть

20-летний парень попал в больницу с переломом челюсти, о чём узнали в полиции. На нападавшего завели уголовное дело, сообщили в УМВД по региону.

Жителя Яковлевского горокруга подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратились медики и рассказали о поступлении 20-летнего пациента с переломом челюсти. Оказалось, он пострадал в ходе конфликта с 19-летним парнем.

По данным правоохранителей, 27 января в Строителе молодые люди отдыхали в разных компаниях в одном из заведений. Они вмешались в ссору между двумя девушками. Подозреваемого оскорбили слова потерпевшего, который заступился за подругу. На следующий день парень предложил встретиться и выяснить отношения.

Потерпевший молодой человек согласился и пригласил подозреваемого в кальянную. На улице последний ударил оппонента и сломал ему челюсть. Теперь молодому человеку грозит до трёх лет колонии.

Напомним, ранее житель Белгорода напал на знакомого из-за проигрыша в любительском матче по футболу. Мужчина получил перелом челюсти.

Любительский футбольный матч закончился для белгородца переломом челюсти
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#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Конфликт#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг#Перелом челюсти
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