Молодой белгородец сломал челюсть оппоненту после ссоры между их девушками

Posted 9 февраля, 10:06
Published 9 февраля, 10:06
Modified 9 февраля, 10:08
Updated 9 февраля, 10:08
Жителя Яковлевского горокруга подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.
В полицию обратились медики и рассказали о поступлении 20-летнего пациента с переломом челюсти. Оказалось, он пострадал в ходе конфликта с 19-летним парнем.
По данным правоохранителей, 27 января в Строителе молодые люди отдыхали в разных компаниях в одном из заведений. Они вмешались в ссору между двумя девушками. Подозреваемого оскорбили слова потерпевшего, который заступился за подругу. На следующий день парень предложил встретиться и выяснить отношения.
Потерпевший молодой человек согласился и пригласил подозреваемого в кальянную. На улице последний ударил оппонента и сломал ему челюсть. Теперь молодому человеку грозит до трёх лет колонии.
Напомним, ранее житель Белгорода напал на знакомого из-за проигрыша в любительском матче по футболу. Мужчина получил перелом челюсти.