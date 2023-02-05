Белгородец сломал сыну челюсть за то, что тот много сидит за компьютером

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Очередная серия саги "Отцы и дети" произошла в Белгороде. По предварительным данным полиции, 50-летний мужчина отчитал своего 16-летнего сына. Словесная перепалка переросла в потасовку, в которой отец ударил подростка в челюсть.
На следующий день сын пожаловался матери на боль, осмотревшие подростка врачи сообщили о травме в полицию.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести здоровью. По статье Уголовного кодекса мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.