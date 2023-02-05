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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Белгородец сломал сыну челюсть за то, что тот много сидит за компьютером

5 февраля 2023, 08:48
Фото: 1MI
Словесная перепалка между мужчиной и его 16-летним сыном переросла в драку с причинением ущерба здоровью ребёнка. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Очередная серия саги "Отцы и дети" произошла в Белгороде. По предварительным данным полиции, 50-летний мужчина отчитал своего 16-летнего сына. Словесная перепалка переросла в потасовку, в которой отец ударил подростка в челюсть.

На следующий день сын пожаловался матери на боль, осмотревшие подростка врачи сообщили о травме в полицию.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести здоровью. По статье Уголовного кодекса мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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#Евгений Грицков#Сломал челюсть сыну#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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