Белгородец сломал сыну челюсть за то, что тот много сидит за компьютером

Очередная серия саги "Отцы и дети" произошла в Белгороде. По предварительным данным полиции, 50-летний мужчина отчитал своего 16-летнего сына. Словесная перепалка переросла в потасовку, в которой отец ударил подростка в челюсть.



На следующий день сын пожаловался матери на боль, осмотревшие подростка врачи сообщили о травме в полицию.



Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести здоровью. По статье Уголовного кодекса мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.