Белгородец сломал жене челюсть за поджог бани, который она не совершала

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что 44-летняя белгородка обратилась в медицинское учреждение с переломом стенки верхне-челюстной пазухи, где и рассказала участковым о семейном конфликте.
По её словам, женщина заметила загоревшуюся во дворе баню и начала тушить огонь, но в этот момент из дома вышел её нетрезвый муж. Из-за алкоголя мужчина решил, что его супруга подожгла баню. Рассердившись, белгородец несколько раз ударил женщину кулаком в лицо.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Санкции предусматривают лишение свободы сроком до трёх лет.