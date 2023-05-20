Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:12

Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Изображение материала

Белгородец сломал жене челюсть за поджог бани, который она не совершала

20 мая 2023, 18:12
Фото: ru.freepik.com
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения подумал, что жена подожгла его баню, когда та пыталась потушить возгорание.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что 44-летняя белгородка обратилась в медицинское учреждение с переломом стенки верхне-челюстной пазухи, где и рассказала участковым о семейном конфликте.

По её словам, женщина заметила загоревшуюся во дворе баню и начала тушить огонь, но в этот момент из дома вышел её нетрезвый муж. Из-за алкоголя мужчина решил, что его супруга подожгла баню. Рассердившись, белгородец несколько раз ударил женщину кулаком в лицо.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Санкции предусматривают лишение свободы сроком до трёх лет.

Белгородец убил топором двоих собутыльников и пытался расправиться с третьим
Узнать подробнее
Читайте также:
Что убило пострадавшего при обстреле Шебекино мужчинуБелгородец едва не убил мужа своей сестры ножомСтароосколец ограбил знакомого, убил, а тело забетонировал
#Александра Склярова#Супруги#Преступление#Семейный конфликт#Происшествия#Белгородская область
Подпишитесь
Третий неразорвавшийся снаряд нашли и обезвредили в Белгородской области
Сегодня, 16:15
Фейк: сын военного комиссара Белгородской области сбежал в Египет
Сегодня, 14:26
Белгородец наступил на мину и потерял ногу во время похода на ночную рыбалку
Сегодня, 05:33
Назвавший гаишников трусами белгородский боец «Добрый» записал видео с извинениями
Сегодня, 12:26
Фейк: украинская ДРГ с винтовками и пулемётами пыталась войти в Белгородскую область
Сегодня, 11:07
Жителям двух белгородских сёл показали работу современных очистных сооружений
Сегодня, 17:49