Белгородец сломал жене челюсть за поджог бани, который она не совершала

По её словам, женщина заметила загоревшуюся во дворе баню и начала тушить огонь, но в этот момент из дома вышел её нетрезвый муж. Из-за алкоголя мужчина решил, что его супруга подожгла баню. Рассердившись, белгородец несколько раз ударил женщину кулаком в лицо.