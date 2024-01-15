Любительский футбольный матч закончился для белгородца переломом челюсти

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Молодой мужчина из Белгорода получил перелом челюсти после любительского матча. На потерпевшего напал его знакомый, которого не устроил проигрыш.
Белгородец обратился в больницу со своей травмой, а медики сообщили о ситуации в полицию. Вскоре правоохранители установили, что стало причиной перелома. Как оказалось, житель областного центра пострадал во время конфликта со своим приятелем в матче по футболу. Подозреваемого нашли и доставили в отдел.
Ссора у молодых людей произошла из-за того, что нападавший остался недоволен исходом матча. В особенности мужчине не понравилось качество игры партнёра по команде. Сначала подозреваемый высказал претензии, а потом ударил потерпевшего в челюсть. Последний обратился в больницу на следующий день.
Нападавший не стал отрицать вину и раскаялся. Против мужчины возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.
Напомним, ранее другой житель региона сломал рёбра матери. Они вместе выпивали. Мужчина попросил у женщины денег на алкоголь, но она отказала. За это он её избил.