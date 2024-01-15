Любительский футбольный матч закончился для белгородца переломом челюсти

Белгородец обратился в больницу со своей травмой, а медики сообщили о ситуации в полицию. Вскоре правоохранители установили, что стало причиной перелома. Как оказалось, житель областного центра пострадал во время конфликта со своим приятелем в матче по футболу. Подозреваемого нашли и доставили в отдел.