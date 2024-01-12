Белгородец сломал рёбра матери из-за отказа дать денег на алкоголь

По предварительным данным, родственники поругались, когда вместе выпивали. Мужчина хотел продолжить застолье, но мать не дала ему денег на алкоголь. В ответ мужчина ударил женщину несколько раз и сломал ей рёбра. Она обратилась к врачам только на следующий день, поскольку её состояние ухудшилось.