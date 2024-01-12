Белгородец сломал рёбра матери из-за отказа дать денег на алкоголь

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Белгородец сломал рёбра своей матери после совместного застолья. Происшествие случилось в Белгородском районе. Женщина отказалась дать сыну деньги на алкоголь, из-за чего пострадала и попала в больницу.
В полицию обратились медики и рассказали, что к ним поступила 56-летняя пациентка. Правоохранители установили, что травмы белгородка получила во время конфликта с сыном. Вскоре подозреваемого, 34-летнего ранее судимого жителя Беловского, задержали.
По предварительным данным, родственники поругались, когда вместе выпивали. Мужчина хотел продолжить застолье, но мать не дала ему денег на алкоголь. В ответ мужчина ударил женщину несколько раз и сломал ей рёбра. Она обратилась к врачам только на следующий день, поскольку её состояние ухудшилось.
Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.
Ранее сообщалось, что другой житель региона угрожал своей жене убийством из-за развода. Женщина решила уйти от мужа из-за его пристрастия к алкоголю. Затем белгородец выследил супругу и попросил вернуться, приставив отвёртку к спине. После отказа он ударил её кулаком в лицо.