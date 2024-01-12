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Published Сегодня, 08:55

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Избиение

Белгородец сломал рёбра матери из-за отказа дать денег на алкоголь

12 января 2024, 08:55
Фото: 1MI
Избиение

Белгородец попал под уголовное дело за избиение матери

Мужчина выпивал вместе с матерью, но она отказалась продолжать застолье. За это он её избил. По данному факту возбудили уголовное дело. Подробности происшествия сообщили в региональном УМВД.

Белгородец сломал рёбра своей матери после совместного застолья. Происшествие случилось в Белгородском районе. Женщина отказалась дать сыну деньги на алкоголь, из-за чего пострадала и попала в больницу.

В полицию обратились медики и рассказали, что к ним поступила 56-летняя пациентка. Правоохранители установили, что травмы белгородка получила во время конфликта с сыном. Вскоре подозреваемого, 34-летнего ранее судимого жителя Беловского, задержали.

По предварительным данным, родственники поругались, когда вместе выпивали. Мужчина хотел продолжить застолье, но мать не дала ему денег на алкоголь. В ответ мужчина ударил женщину несколько раз и сломал ей рёбра. Она обратилась к врачам только на следующий день, поскольку её состояние ухудшилось.

Против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит до трёх лет колонии.

Ранее сообщалось, что другой житель региона угрожал своей жене убийством из-за развода. Женщина решила уйти от мужа из-за его пристрастия к алкоголю. Затем белгородец выследил супругу и попросил вернуться, приставив отвёртку к спине. После отказа он ударил её кулаком в лицо.

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#Белгородская область#Происшествия#Алкоголь#Белгородский район#Уголовное дело#Полиция#УМВД#Мать#Сын#Белгород#Наталья Корявых
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