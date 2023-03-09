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Белгородец сломал челюсть приятелю из-за зажигалки

9 марта 2023, 14:00
Фото: 1MI
Потерпевший отказался давать зажигалку злоумышленнику и получил удар в лицо. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Белгородец сломал челюсть своему приятелю из-за того, что последний не дал ему зажигалку. Против 43-летнего жителя региона возбудили уголовное дело.

С заявлением в полицию пришёл 40-летний потерпевший и сообщил, что его избил знакомый. Вскоре подозреваемого задержали.

Мужчины вместе отдыхали в одном из баров. Злоумышленник попросил зажигалку у знакомого, но получил отказ. Между белгородцами началась потасовка. Обвиняемый ударил друга в лицо и сломал ему челюсть.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбудили уголовное дело. Жителю областного центра грозит до трёх лет колонии.

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