Гладков вручил ключи от нового жилья ещё 42 семьям, вынужденно покинувшим свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что вручил вместе с председателем попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным ключи от нового жилья семьям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за регулярных обстрелов. Всего новоселье в Белгородском и Волоконовском районах, а также в Валуйском городском округе празднуют 42 семьи.