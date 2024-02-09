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Posted 9 февраля, 15:21

Published 9 февраля, 15:21

Modified 9 февраля, 15:23

Updated 9 февраля, 15:23

Гладков вручил ключи от нового жилья ещё 42 семьям, вынужденно покинувшим свои дома

Гладков вручил ключи от нового жилья ещё 42 семьям, вынужденно покинувшим свои дома

9 февраля 2024, 15:21
Фото: 1MI
Глава региона Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья тем семьям, которые из-за обстрелов были вынуждены покинуть свои дома. Подробности губернатор рассказал на своей странице в соцсетях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, что вручил вместе с председателем попечительского совета ППК «Фонд развития территорий» Сергеем Степашиным ключи от нового жилья семьям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за регулярных обстрелов. Всего новоселье в Белгородском и Волоконовском районах, а также в Валуйском городском округе празднуют 42 семьи.

Новое жильё было приобретено за средства из федерального бюджета по поручению президента Владимира Путина.

На протяжении двух лет благодаря поддержке федерального центра мы не только передаём новое жильё тем, кто в этом нуждается, но и оперативно устраняем последствия вражеских ударов по объектам жилой и социальной инфраструктуры, выплачиваем компенсации жителям за утраченное жильё и поврежденные автомобили, возводим защитные укрытия и много другое.
Вячеслав Гладков

Регион решает возникшие проблемы с каждой семьёй индивидуально: кому-то восстанавливают или покупают жильё, где-то строят дом.

Мы понимаем, что потеря родного и дорогого сердцу жилья даётся людям очень тяжело, и поэтому нужно обязательно прислушаться к их желаниям. Впереди много непривычного и нового, и этот сложный путь очень важно пройти вместе.
Вячеслав Гладков
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