Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

В Белгородской области ключи от нового жилья получили 65 семей из приграничья

Гладков: 65 семей из белгородского приграничья получили ключи от нового жилья

24 ноября 2023, 15:32
Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова

В Белгородской области ключи от нового жилья получили 65 семей из приграничья

Всего в регионе в новые дома и квартиры переехали 440 семей, которые вынужденно покинули своё жильё из-за обстрелов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сегодня, 24 ноября, ключи от нового жилья получили 65 семей из Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского горокругов. Всего в настоящий момент в новые дома и квартиры переехали 440 семей из приграничья. Также известно, что 1594 семьи согласились на предоставление нового жилья взамен утраченного, 1364 семьи уже определились с конкретным домом или квартирой.

Фото: личная страница губернатора Вячеслава Гладкова
Мы и дальше будем взаимодействовать с каждой отдельной семьёй и вместе находить пути решения самых непростых жизненных ситуаций. Конечно, индивидуальный подбор жилья идёт несколько дольше, но зато люди сами выбирают, где хотят жить, в каком городе и микрорайоне, на какой улице и в каком доме. А если бы мы быстро провели конкурсные процедуры, то победителем могла стать компания с самой низкой стоимостью жилья, соответствующим качеством и удалённым от развитой инфраструктуры месторасположением. Поэтому считаю, что мы выбрали единственно верный путь.
Вячеслав Гладков

Отметим, что деньги на покупку жилья были выделены из федерального бюджета по поручению Владимира Путина.

Читайте также:
Гладков: ещё 26 белгородских семей получили ключи от нового жильяДвум белгородским семьям вручили ключи от нового жилья взамен разрушенного ВСУКлючи от нового жилья получили 52 семьи из белгородского приграничья
#Общество#Белгородская область#Ключи#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Новое жильё#Хорошие новости
Подпишитесь
Кадыров заявил о новых попытках диверсантов атаковать Белгородскую область
Сегодня, 14:39
Интриги, расследования, шутки про козла: как прошла пресс-конференция с Гладковым
Сегодня, 11:45
Пока не просили отказаться: как дела с абортами в белгородских частных клиниках?
Сегодня, 13:09
Стало известно, когда в Белгороде могут открыть ёлочные базары
Сегодня, 14:15
Хотя бы помечтать: согласитесь отдать прожиточный минимум за 50 гр икры в Белгороде?
Сегодня, 13:04
Белгородского чиновника наградили в Кремле за восстановление ЛНР
Сегодня, 12:15