Гладков: 65 семей из белгородского приграничья получили ключи от нового жилья

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Сегодня, 24 ноября, ключи от нового жилья получили 65 семей из Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского горокругов. Всего в настоящий момент в новые дома и квартиры переехали 440 семей из приграничья. Также известно, что 1594 семьи согласились на предоставление нового жилья взамен утраченного, 1364 семьи уже определились с конкретным домом или квартирой.
Мы и дальше будем взаимодействовать с каждой отдельной семьёй и вместе находить пути решения самых непростых жизненных ситуаций. Конечно, индивидуальный подбор жилья идёт несколько дольше, но зато люди сами выбирают, где хотят жить, в каком городе и микрорайоне, на какой улице и в каком доме. А если бы мы быстро провели конкурсные процедуры, то победителем могла стать компания с самой низкой стоимостью жилья, соответствующим качеством и удалённым от развитой инфраструктуры месторасположением. Поэтому считаю, что мы выбрали единственно верный путь.
Вячеслав Гладков
Отметим, что деньги на покупку жилья были выделены из федерального бюджета по поручению Владимира Путина.