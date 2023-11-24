Гладков: 65 семей из белгородского приграничья получили ключи от нового жилья

Сегодня, 24 ноября, ключи от нового жилья получили 65 семей из Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, а также Валуйского и Шебекинского горокругов. Всего в настоящий момент в новые дома и квартиры переехали 440 семей из приграничья. Также известно, что 1594 семьи согласились на предоставление нового жилья взамен утраченного, 1364 семьи уже определились с конкретным домом или квартирой.