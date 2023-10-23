Двум белгородским семьям вручили ключи от нового жилья взамен разрушенного ВСУ

В субботу, 21 октября, стало известно, что ещё две семьи, потерявших жильё в результате майского обстрела Грайворонского округа, получили ключи от новых домов. Построенное жильё находится в Грайвороне, его площадь оказалась больше предыдущего дома. В каждом есть по две спальни, гостиная, большая кухня и санузел. Новые участки площадью по 600 квадратных метров.