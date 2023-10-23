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Новые дома

Двум белгородским семьям вручили ключи от нового жилья взамен разрушенного ВСУ

23 октября 2023, 06:25
Фото: личная страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Новые дома
Ключи от новых домов вручили семьям из Грайворонского горокруга. Белгородцы потеряли свои дома после обстрелов, случившихся в мае этого года. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В субботу, 21 октября, стало известно, что ещё две семьи, потерявших жильё в результате майского обстрела Грайворонского округа, получили ключи от новых домов. Построенное жильё находится в Грайвороне, его площадь оказалась больше предыдущего дома. В каждом есть по две спальни, гостиная, большая кухня и санузел. Новые участки площадью по 600 квадратных метров.

Примечательно, что новоселы и раньше были соседями. Обе семьи очень довольны качеством новых домов и уже начали обустраивать здесь свой быт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в начале октября ключи от новых домов получили 52 семьи из приграничных сёл. Торжественно семьям из Валуйского и Шебекинского округов, Волоконовскного, Краснояружского и Белгородского районов вручил ключи врио первого замгубернатора Дмитрий Гладский.

Новые домаНовые дома
Новые домаНовые дома
Новые домаНовые дома
Новые домаНовые дома
Новые дома
Фото: личная страница губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Ключи от нового жилья получили 52 семьи из белгородского приграничья
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#Белгородская область#Ключи#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Разрушенное жильё#Новое жильё#Александра Склярова
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