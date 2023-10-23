Двум белгородским семьям вручили ключи от нового жилья взамен разрушенного ВСУ

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В субботу, 21 октября, стало известно, что ещё две семьи, потерявших жильё в результате майского обстрела Грайворонского округа, получили ключи от новых домов. Построенное жильё находится в Грайвороне, его площадь оказалась больше предыдущего дома. В каждом есть по две спальни, гостиная, большая кухня и санузел. Новые участки площадью по 600 квадратных метров.
Примечательно, что новоселы и раньше были соседями. Обе семьи очень довольны качеством новых домов и уже начали обустраивать здесь свой быт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в начале октября ключи от новых домов получили 52 семьи из приграничных сёл. Торжественно семьям из Валуйского и Шебекинского округов, Волоконовскного, Краснояружского и Белгородского районов вручил ключи врио первого замгубернатора Дмитрий Гладский.