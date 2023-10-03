Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Торжественное вручение ключей от нового жилья

Ключи от нового жилья получили 52 семьи из белгородского приграничья

3 октября 2023, 13:20
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Торжественное вручение ключей от нового жилья
В Белгороде состоялось торжественное вручение ключей. В новое жильё въедут ещё 52 семьи из приграничных сёл, отметили в областном правительстве.

В Белгороде состоялось вручение ключей от нового жилья жителям пяти муниципалитетов области: Валуйского и Шебекинского округов, Волоконовского, Краснояружского и Белгородского районов. Новое жильё получили 52 семьи из приграничных сёл.

С новосельем белгородцев поздравил врио первого заместителя губернатора Дмитрий Гладский.

Поздравляю каждую семью с этим большим событием! По поручению губернатора Белгородской области с каждым из вас ведётся индивидуальная работа. Это долгий путь, но он наиболее правильный. Именно такой подход позволяет максимально удовлетворить пожелания каждой семьи.
Дмитрий Гладский

После торжества чиновник посетил семью, которая вскоре переедет в новое жильё в посёлке Северный Белгородского района.

Напомним, что на сегодняшний день новые дома или квартиры взамен разрушенных обстрелами выбрали уже 1333 семьи. В новое жильё заселились 282 семьи.

Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 1333 белгородца
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Гладков вручил ключи ещё 58 семьям из белгородского приграничьяГладков вручил ключи от квартир участникам программы переселения из аварийного жилья«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
#Белгородская область#Белгородский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Валуйский горокруг#Дмитрий Гладский#Вручение ключей#Шебекинский горокруг#Новое жильё#Александра Склярова#Хорошие новости
Подпишитесь
«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году
Сегодня, 14:14
Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Сегодня, 14:07
Притормози, притормози: белгородскую военную часть «захватили» иногородние таксисты
Сегодня, 07:13
Банкротство «Белзнака» и иск к Яковлевскому ГОКу за сбросы: арбитраж сентября
Сегодня, 14:13
Небольшой конфуз: мэрия Белгорода пообещала выехать на отлов снарядов в Шебекино
Сегодня, 14:25
Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
Сегодня, 11:11