Ключи от нового жилья получили 52 семьи из белгородского приграничья

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В Белгороде состоялось вручение ключей от нового жилья жителям пяти муниципалитетов области: Валуйского и Шебекинского округов, Волоконовского, Краснояружского и Белгородского районов. Новое жильё получили 52 семьи из приграничных сёл.
С новосельем белгородцев поздравил врио первого заместителя губернатора Дмитрий Гладский.
Поздравляю каждую семью с этим большим событием! По поручению губернатора Белгородской области с каждым из вас ведётся индивидуальная работа. Это долгий путь, но он наиболее правильный. Именно такой подход позволяет максимально удовлетворить пожелания каждой семьи.
Дмитрий Гладский
После торжества чиновник посетил семью, которая вскоре переедет в новое жильё в посёлке Северный Белгородского района.
Напомним, что на сегодняшний день новые дома или квартиры взамен разрушенных обстрелами выбрали уже 1333 семьи. В новое жильё заселились 282 семьи.