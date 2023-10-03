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Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 1333 белгородца

Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 1333 белгородца

3 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI
В настоящий момент в новых домах и квартирах проживают 282 семьи, потерявшие своё жильё при обстрелах ВСУ. В контрактации находится ещё порядка 950 жилых помещений. Подробный отчёт предоставила на брифинге министр строительства области Оксана Козлитина.
Сюжет
Обстрел

По официальным данным, в результате обстрелов региона дома потеряли 1755 белгородцев. Уведомление о выборе жилья получили 1589 человек, а согласие на его предоставление подписали 1585 белгородцев. На сегодняшний день новое жильё себе выбрали 1333 человека.

Доплатить за получение жилых помещений с большей площадью согласились 30 семей. В новые квартиры и дома заселились уже 282 семьи, на этой неделе ключи вручат ещё 50 семьям.

На сегодняшний день в контрактации находится около 950 жилых помещений.

Белгородцы могут приобрести жильё на вторичном рынке, если у них в собственности находятся жилые помещения меньше 28 квадратных метров. О соответствующих корректировках стало известно на минувшей неделе. Жителям помогут с подбором в муниципалитетах Белгородской области.

Напомним, что решать вопросы жителей, потерявших дом или квартиру после обстрелов ВСУ, начали в феврале 2023 года. На приобретение и строительство нового жилья из федерального бюджета выделено 9,4 млрд рублей.

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