Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 1333 белгородца

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По официальным данным, в результате обстрелов региона дома потеряли 1755 белгородцев. Уведомление о выборе жилья получили 1589 человек, а согласие на его предоставление подписали 1585 белгородцев. На сегодняшний день новое жильё себе выбрали 1333 человека.
Доплатить за получение жилых помещений с большей площадью согласились 30 семей. В новые квартиры и дома заселились уже 282 семьи, на этой неделе ключи вручат ещё 50 семьям.
На сегодняшний день в контрактации находится около 950 жилых помещений.
Белгородцы могут приобрести жильё на вторичном рынке, если у них в собственности находятся жилые помещения меньше 28 квадратных метров. О соответствующих корректировках стало известно на минувшей неделе. Жителям помогут с подбором в муниципалитетах Белгородской области.
Напомним, что решать вопросы жителей, потерявших дом или квартиру после обстрелов ВСУ, начали в феврале 2023 года. На приобретение и строительство нового жилья из федерального бюджета выделено 9,4 млрд рублей.