Новое жильё взамен разрушенного обстрелами выбрали 1333 белгородца

Белгородцы могут приобрести жильё на вторичном рынке, если у них в собственности находятся жилые помещения меньше 28 квадратных метров. О соответствующих корректировках стало известно на минувшей неделе. Жителям помогут с подбором в муниципалитетах Белгородской области.