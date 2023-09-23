Губернатор Гладков вручил ключи ещё 58 семьям из белгородского приграничья

Губернатор отметил, что средства на новое жильё были выделены из федерального бюджета. Всего на сегодняшний день уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного вручили 1589 пострадавшим семьям. Что касается заявлений о согласии, то его дали 1583 семьи. 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом.