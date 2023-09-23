Губернатор Гладков вручил ключи ещё 58 семьям из белгородского приграничья

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Например, ключи от новой квартиры получила семья Даниловых из Журавлёвки. Вместе с ними губернатор Вячеслав Гладков осмотрел жильё в микрорайоне Разумное-54 Белгородского района. Глава региона передаёт, что белгородцы из приграничья полученной квартирой остались довольны.
Подрядчик добросовестный, всегда строит дома на совесть. Рядом вся необходимая инфраструктура, включая детский сад и школу. Безопасный двор, внутри которого отсутствуют парковки, он заполнен различными детскими и спортивными площадками.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что средства на новое жильё были выделены из федерального бюджета. Всего на сегодняшний день уведомления о возможности предоставления жилого помещения взамен утраченного вручили 1589 пострадавшим семьям. Что касается заявлений о согласии, то его дали 1583 семьи. 1266 человек уже определились с конкретной квартирой или домом.
Мы с вами выбрали сложный, но правильный подход, когда не стали проводить конкурсные процедуры и покупать на рынке количество квадратных метров, потому что в таком случае вам бы выдавали ключи не там, где вы выбрали, а там, где застройщик выиграл конкурс и построил дом.
Вячеслав Гладков
Глава региона отметил, что такого рода подход даёт возможность быть уверенным в правильности выбора нового места жительства.