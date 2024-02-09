Экс-менеджеру салона связи светит тюрьма за незаконный доступ к сведениям о клиентах

Posted 9 февраля, 14:04
Published 9 февраля, 14:04
Modified 9 февраля, 14:06
Updated 9 февраля, 14:06
По предварительным данным, 22-летний белгородец работал менеджером продаж салона сотовой связи. Под учётной записью информационно-биллинговой системы компании он совершил несанкционированный вход на сайт с электронными карточками абонентов, в которых хранятся их личные данные.
Это нанесло компании как субъекту критической информационной инфраструктуры РФ вред, так как была нарушена безопасность информации и произошло разглашение конфиденциальных сведений об абонентах.
По факту происшедшего преступления правоохранители возбудили уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения»). Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.