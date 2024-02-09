Экс-менеджеру салона связи светит тюрьма за незаконный доступ к сведениям о клиентах

Белгородцу грозит пять лет тюрьмы за разглашение персональных данных абонентов

В Белгородской области парень незаконно проник на сайт одного из сотовых операторов, где хранится общая информация о личных данных абонентов. За совершённое преступление белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УФСБ.