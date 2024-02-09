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Posted 9 февраля, 14:04

Published 9 февраля, 14:04

Modified 9 февраля, 14:06

Updated 9 февраля, 14:06

Белгородцу грозит пять лет тюрьмы за разглашение персональных данных абонентов

Экс-менеджеру салона связи светит тюрьма за незаконный доступ к сведениям о клиентах

9 февраля 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцу грозит пять лет тюрьмы за разглашение персональных данных абонентов

В Белгородской области парень незаконно проник на сайт одного из сотовых операторов, где хранится общая информация о личных данных абонентов. За совершённое преступление белгородцу грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УФСБ.
Сюжет
ФСБ

По предварительным данным, 22-летний белгородец работал менеджером продаж салона сотовой связи. Под учётной записью информационно-биллинговой системы компании он совершил несанкционированный вход на сайт с электронными карточками абонентов, в которых хранятся их личные данные.

Это нанесло компании как субъекту критической информационной инфраструктуры РФ вред, так как была нарушена безопасность информации и произошло разглашение конфиденциальных сведений об абонентах.

По факту происшедшего преступления правоохранители возбудили уголовные дела по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения»). Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

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