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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Полиция

Новые подробности появились в истории со сливом данных МВД белгородским ритуальщикам

16 января 2024, 07:49
Фото: 1MI
Полиция

Baza: восемь белгородских полицейских сливали данные об умерших ритуальному бюро

Стало известно, что в схеме были задействованы не шесть правоохранителей, а восемь. Этой деятельностью они занимались с ноября 2022 года, утверждает Telegram-канал Baza.

Стали известны новые подробности в истории со сливом информации от полицейских ритуальному агентству в Белгороде. Как оказалось, правоохранителей в схеме замешано больше.

По данным источника, агент ритуальной службы и хозяйка соответствующего бюро за год якобы завербовали восьмерых сотрудников полиции, чтобы получать данные об усопших первыми. Как установило следствие, правоохранители за деньги предоставляли информацию с ноября 2022 года. Таким образом, полицейские помогали ритуальщикам получать новых клиентов — родным умерших советовали обратиться в определённую компанию.

Более того, в схеме замешаны сразу восемь сотрудников полиции, а не шесть, как сообщалось ранее. Этой деятельностью занимались все участковые отдела полиции № 1, от помощника оперативного дежурного до старшего участкового, утверждает Baza.

Подтверждения этой информации от УМВД пока не было.

Добавим, что о ситуации стало известно в декабре 2023 года. Шестерых правоохранителей задержали по подозрению в сливе данных ритуальщикам. Уголовное дело на тот момент не возбуждалось. В УМВД сообщили, что при подтверждении вины сотрудников уволят, и они понесут наказание в законном порядке.

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