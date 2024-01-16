Новые подробности появились в истории со сливом данных МВД белгородским ритуальщикам

Добавим, что о ситуации стало известно в декабре 2023 года. Шестерых правоохранителей задержали по подозрению в сливе данных ритуальщикам. Уголовное дело на тот момент не возбуждалось. В УМВД сообщили, что при подтверждении вины сотрудников уволят, и они понесут наказание в законном порядке.