Новые подробности появились в истории со сливом данных МВД белгородским ритуальщикам

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Стали известны новые подробности в истории со сливом информации от полицейских ритуальному агентству в Белгороде. Как оказалось, правоохранителей в схеме замешано больше.
По данным источника, агент ритуальной службы и хозяйка соответствующего бюро за год якобы завербовали восьмерых сотрудников полиции, чтобы получать данные об усопших первыми. Как установило следствие, правоохранители за деньги предоставляли информацию с ноября 2022 года. Таким образом, полицейские помогали ритуальщикам получать новых клиентов — родным умерших советовали обратиться в определённую компанию.
Более того, в схеме замешаны сразу восемь сотрудников полиции, а не шесть, как сообщалось ранее. Этой деятельностью занимались все участковые отдела полиции № 1, от помощника оперативного дежурного до старшего участкового, утверждает Baza.
Подтверждения этой информации от УМВД пока не было.