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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Похороны

Что делать белгородцам, если им звонят ритуальщики сразу после смерти близкого?

20 декабря 2023, 13:42
Фото: 1MI
Похороны

В белгородской станции СМП готовы принять жалобы на ритуальщиков

Иногда сотрудники ритуальных услуг узнают о смерти человека раньше бригады скорой помощи, которые этот факт должны зафиксировать. Получив информацию о смерти, ритуальщики сразу начинают звонить белгородцам и предлагать свои услуги.

Глава региональной станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров прокомментировал историю с якобы сливом информации ритуальным компаниям.

«Периодически появляется информация о том, что некоторые недобросовестные сотрудники социальных служб, медики передают, а чаще всего — продают, похоронным бюро и ритуальным агентам информацию о смерти человека», — заявил Жиров. Он добавил, что иногда бригада скорой помощи не успевает зафиксировать смерть человека, а его близким уже начинают звонить похоронные бюро.

Однако за подобные действия положена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Кроме этого, в Госдуме рассматривают введение наказания для чиновников и работников скорой помощи за раскрытие информации о смерти жителей ритуальным службам.

Прошу информировать администрацию ОГБУЗ «Станция СМП Белгородской области» о случаях навязывания ритуальных услуг или о распространении информации о смерти. Информацию можно направить мне в личном сообщении, в группу Скорая помощь Белгородской области в ВК или на официальном сайте Станция СМП Белгородской области, раздел «Пишите нам».
Алексей Жиров

Напомним, что вчера, 19 декабря, стало известно о возможной передаче полицейскими конфиденциальных данных в похоронное бюро. Всего подозревают шестерых сотрудников, проводится проверка.

Что станет с белгородскими полицейскими после истории с ритуальщиками?
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#Белгородская область#Смерть#Скорая помощь#Ритуальные услуги#Белгород#Алексей Жиров#Бригада#Александра Склярова
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