Что делать белгородцам, если им звонят ритуальщики сразу после смерти близкого?

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Глава региональной станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров прокомментировал историю с якобы сливом информации ритуальным компаниям.
«Периодически появляется информация о том, что некоторые недобросовестные сотрудники социальных служб, медики передают, а чаще всего — продают, похоронным бюро и ритуальным агентам информацию о смерти человека», — заявил Жиров. Он добавил, что иногда бригада скорой помощи не успевает зафиксировать смерть человека, а его близким уже начинают звонить похоронные бюро.
Однако за подобные действия положена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Кроме этого, в Госдуме рассматривают введение наказания для чиновников и работников скорой помощи за раскрытие информации о смерти жителей ритуальным службам.
Прошу информировать администрацию ОГБУЗ «Станция СМП Белгородской области» о случаях навязывания ритуальных услуг или о распространении информации о смерти. Информацию можно направить мне в личном сообщении, в группу Скорая помощь Белгородской области в ВК или на официальном сайте Станция СМП Белгородской области, раздел «Пишите нам».
Алексей Жиров
Напомним, что вчера, 19 декабря, стало известно о возможной передаче полицейскими конфиденциальных данных в похоронное бюро. Всего подозревают шестерых сотрудников, проводится проверка.