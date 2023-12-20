Что делать белгородцам, если им звонят ритуальщики сразу после смерти близкого?

«Периодически появляется информация о том, что некоторые недобросовестные сотрудники социальных служб, медики передают, а чаще всего — продают, похоронным бюро и ритуальным агентам информацию о смерти человека», — заявил Жиров. Он добавил, что иногда бригада скорой помощи не успевает зафиксировать смерть человека, а его близким уже начинают звонить похоронные бюро.