В Белгородской области резко похолодает

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По прогнозу синоптиков, завтра, 9 февраля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днём возможен небольшой снег. Местами гололедица. Порывы ветра переменных направлений составят 3-8 м/с. Днём направление ветра сменится на юго-восточное и составит 5-10 м/с.
В регионе ожидаются ночные морозы: столбик термометра опустится до -12…-7 °С. В светлое время суток немного потеплеет: -6…-1 °С. В Белгороде температура будет выше: ночью -6 °С, а днём -3 °С.
Выходные в Белгородской области будут холодными, пройдут дождь и снег. В субботу, 10 февраля, столбик термометра остановится на отметке от -5 °С до -1 °С. В воскресенье, 11 февраля, ожидается температура от -2 °С до +3 °С.