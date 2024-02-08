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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Мороз

В Белгородской области резко похолодает

8 февраля 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
Мороз

Белгородцев предупреждают о ночных морозах

В пятницу, 9 февраля, в регионе будет облачная погода со снегом и гололедицей. Ночью температура воздуха опустится до -12 °С. Прогноз на завтрашний день опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По прогнозу синоптиков, завтра, 9 февраля, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днём возможен небольшой снег. Местами гололедица. Порывы ветра переменных направлений составят 3-8 м/с. Днём направление ветра сменится на юго-восточное и составит 5-10 м/с.

В регионе ожидаются ночные морозы: столбик термометра опустится до -12…-7 °С. В светлое время суток немного потеплеет: -6…-1 °С. В Белгороде температура будет выше: ночью -6 °С, а днём -3 °С.

Выходные в Белгородской области будут холодными, пройдут дождь и снег. В субботу, 10 февраля, столбик термометра остановится на отметке от -5 °С до -1 °С. В воскресенье, 11 февраля, ожидается температура от -2 °С до +3 °С.

Сильный ветер и перепады температур: погода в Белгородской области ухудшится
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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Мороз#Белгород#Александра Склярова
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