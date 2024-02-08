Названы самые прибыльные профессии в Белгородской области

По данным ведомства, средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в ноябре 2023 года составила почти 56,1 тыс. рублей. За год она выросла на 18,1%. При этом уровень реальной зарплаты вырос на 10,5%. В ноябре 2022 года показатель равнялся всего 0,1%.