Названы самые прибыльные профессии в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Белгородстат назвал профессии в Белгородской области, где отмечается наиболее высокий уровень заработной платы. Также в управлении сообщили, насколько зарплата белгородцев выросла в целом.
По данным ведомства, средняя номинальная начисленная зарплата в регионе в ноябре 2023 года составила почти 56,1 тыс. рублей. За год она выросла на 18,1%. При этом уровень реальной зарплаты вырос на 10,5%. В ноябре 2022 года показатель равнялся всего 0,1%.
Наиболее высокими зарплаты были у металлургов — почти 91 тыс. рублей. Второе место заняли работники сферы информации и связи — 83,5 тыс. рублей. В области добычи полезных ископаемых белгородцы получали в среднем 83,4 тыс. рублей в месяц.
Меньше среднего зарабатывали обработчики древесины (за исключением мебели) — 27 тыс. рублей. Также отмечается, что заработная плата ниже средней была у администраторов и тех, кто занят в гостиничном бизнесе или в сфере общественного питания — 32,8 тыс. рублей и 34,4 тыс. рублей соответственно.
В среднем работники сферы здравоохранения в Белгородской области получали 46,2 тыс. рублей, а педагоги — 45,2 тыс. рублей.
Также добавим, что средняя зарплата в Белгородской области оказалась выше, чем в регионах Центрального Черноземья. Белгородцы получают больше тамбовцев на 9,7 тыс. рублей, воронежцев — почти на 2 тыс. рублей. Разница в зарплатах белгородцев с жителями Курской и Липецкой области составила 2 тыс. и 3 тыс. рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что вакансия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой в Белгородской области. Специалистам этого профиля предлагают зарплату от 349 тыс. до 561 тыс. рублей.