Больше 100 тысяч: названа зарплата научных сотрудников белгородских госучреждений

В целом по стране показатель превысил 120 тысяч рублей. Для сравнения приводится зарплата ещё в двух регионах Центрального федерального округа — в Брянской и Орловской областях. Там показатели составили 69,4 тысячи и 58,5 тысячи рублей соответственно.