Больше 100 тысяч: названа зарплата научных сотрудников белгородских госучреждений

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Средняя зарплата научных сотрудников госучреждений в Белгородской области составила 164 тысячи рублей. Показатель Белгородской области выше, чем в Курской. В соседнем регионе средняя зарплата научных сотрудников составила 106 тысяч рублей.
В целом по стране показатель превысил 120 тысяч рублей. Для сравнения приводится зарплата ещё в двух регионах Центрального федерального округа — в Брянской и Орловской областях. Там показатели составили 69,4 тысячи и 58,5 тысячи рублей соответственно.
Данные предоставил Росстат за период с января по сентябрь 2023 года, уточняет орловское издание.
В Белгородской области в общей сложности больше 100 тысяч рублей в месяц получает 5% работников. Меньше 20 тысяч рублей тем временем зарабатывает 10,8% сотрудников.