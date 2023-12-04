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Наука

Больше 100 тысяч: названа зарплата научных сотрудников белгородских госучреждений

4 декабря 2023, 13:14
Фото: 1MI
Наука

Зарплата научных сотрудников белгородских госучреждений превысила 100 тысяч

В целом по стране научные сотрудники получают более 120 тысяч рублей, пишет «Орелtimes». Данные опубликованы за период с января по сентябрь текущего года.

Средняя зарплата научных сотрудников госучреждений в Белгородской области составила 164 тысячи рублей. Показатель Белгородской области выше, чем в Курской. В соседнем регионе средняя зарплата научных сотрудников составила 106 тысяч рублей.

В целом по стране показатель превысил 120 тысяч рублей. Для сравнения приводится зарплата ещё в двух регионах Центрального федерального округа — в Брянской и Орловской областях. Там показатели составили 69,4 тысячи и 58,5 тысячи рублей соответственно.

Данные предоставил Росстат за период с января по сентябрь 2023 года, уточняет орловское издание.

В Белгородской области в общей сложности больше 100 тысяч рублей в месяц получает 5% работников. Меньше 20 тысяч рублей тем временем зарабатывает 10,8% сотрудников.

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#Белгородская область#Зарплата#Научный сотрудник#Инна Рогова#Белгород
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