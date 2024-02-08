Белгородец «заработал» 700 тысяч рублей на смерти своей бабушки

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:46
Против жителя Прохоровского района возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Он получал пенсию своей умершей бабушки.
Как установили правоохранители, молодой человек по доверенности в банке получил пенсионную карту своей бабушки. Последнюю мать парня перевезла к себе в одну из республик СНГ для ухода. В октябре 2020 года пожилая женщина умерла за рубежом.
Внук воспользовался тем, что пенсионные учреждения не получили уведомления о смерти пожилой женщины. Он продолжал получать пенсию своей родственницы вплоть до февраля 2023 года. Таким образом, белгородец похитил более 700 тыс. рублей, а деньги потратил на собственные нужды.
Полиция устанавливает обстоятельства совершённого преступления. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, женщина представилась частным детективом и похитила у пожилой белгородки деньги. Пенсионерка искала сына, с которым утратила связь. «Детектив» сообщила потерпевшей, что её сын якобы ушёл в монастырь.