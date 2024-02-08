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Published Сегодня, 07:42

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Пенсионерка

Белгородец «заработал» 700 тысяч рублей на смерти своей бабушки

8 февраля 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионерка

Против белгородца завели уголовное дело за мошенничество с пенсией бабушки

Житель Прохоровского района получал пенсию своей умершей бабушки. Ему это удалось, потому что профильные учреждения своевременно не предупредили о смерти пенсионерки. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Против жителя Прохоровского района возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Он получал пенсию своей умершей бабушки.

Как установили правоохранители, молодой человек по доверенности в банке получил пенсионную карту своей бабушки. Последнюю мать парня перевезла к себе в одну из республик СНГ для ухода. В октябре 2020 года пожилая женщина умерла за рубежом.

Внук воспользовался тем, что пенсионные учреждения не получили уведомления о смерти пожилой женщины. Он продолжал получать пенсию своей родственницы вплоть до февраля 2023 года. Таким образом, белгородец похитил более 700 тыс. рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

Полиция устанавливает обстоятельства совершённого преступления. Подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, женщина представилась частным детективом и похитила у пожилой белгородки деньги. Пенсионерка искала сына, с которым утратила связь. «Детектив» сообщила потерпевшей, что её сын якобы ушёл в монастырь.

«Частный детектив» украла у пенсионерки деньги и соврала об уходе её сына в монастырь
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#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Мошенничество#Уголовное дело#Пенсионерка#Белгород#Наталья Корявых#Внук
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