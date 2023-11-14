Попавший в СИЗО белгородец украл у мужчины газовый котёл и продал его

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Полиция нашла белгородца, подозреваемого в краже газового котла. Как оказалось, он попал в следственный изолятор за другое преступление.
В отдел полиции по Белгородскому району обратился 51-летний житель села Ближнее. Мужчина сообщил, что из его гаража пропал газовый котёл. Сумма причинённого ущерба составила 49 тыс. рублей.
Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. Он уже находился в СИЗО за совершение другого преступления.
Как выяснили правоохранители, мужчина работал на территории строящегося дома и знал, где хозяин хранит ключи. Когда владельца не было дома, белгородец приехал на участок и открыл гараж. Оттуда он украл упомянутый котёл. Добычу мужчина продал на сайте объявлений за 10 тыс. рублей.
Против жителя региона возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет колонии.