Попавший в СИЗО белгородец украл у мужчины газовый котёл и продал его

Как выяснили правоохранители, мужчина работал на территории строящегося дома и знал, где хозяин хранит ключи. Когда владельца не было дома, белгородец приехал на участок и открыл гараж. Оттуда он украл упомянутый котёл. Добычу мужчина продал на сайте объявлений за 10 тыс. рублей.