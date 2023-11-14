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Осуждённый

Попавший в СИЗО белгородец украл у мужчины газовый котёл и продал его

14 ноября 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Осуждённый

Полиция нашла подозреваемого в краже газового котла белгородца

Котёл пропал с территории частного домовладения. Как оказалось, предполагаемый вор уже попал в СИЗО за другое преступление. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Полиция нашла белгородца, подозреваемого в краже газового котла. Как оказалось, он попал в следственный изолятор за другое преступление.

В отдел полиции по Белгородскому району обратился 51-летний житель села Ближнее. Мужчина сообщил, что из его гаража пропал газовый котёл. Сумма причинённого ущерба составила 49 тыс. рублей.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. Он уже находился в СИЗО за совершение другого преступления.

Как выяснили правоохранители, мужчина работал на территории строящегося дома и знал, где хозяин хранит ключи. Когда владельца не было дома, белгородец приехал на участок и открыл гараж. Оттуда он украл упомянутый котёл. Добычу мужчина продал на сайте объявлений за 10 тыс. рублей.

Против жителя региона возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

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#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Кража#Полиция#Сизо#Белгород#Наталья Корявых#Газовый котёл
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