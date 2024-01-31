Коробка с сюрпризом: белгородка украла из пункта выдачи заказов «кота в мешке»

Белгородка украла из пункта выдачи первую попавшуюся коробку

Кража произошла в Ровеньском районе. Местная жительница зашла в пункт выдачи и украла стоявшую у входа коробку — выбор пал на самую большую. Содержимое оказалось для неё сюрпризом. За кражу женщине грозит до пяти лет тюрьмы, отметили в региональном УМВД.