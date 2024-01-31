Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Пункт выдачи

Коробка с сюрпризом: белгородка украла из пункта выдачи заказов «кота в мешке»

31 января 2024, 07:53
Фото: 1MI
Пункт выдачи

Белгородка украла из пункта выдачи первую попавшуюся коробку

Кража произошла в Ровеньском районе. Местная жительница зашла в пункт выдачи и украла стоявшую у входа коробку — выбор пал на самую большую. Содержимое оказалось для неё сюрпризом. За кражу женщине грозит до пяти лет тюрьмы, отметили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

39-летняя жительница Ровеньского района зашла в пункт выдачи заказов в момент, когда сотрудника не было в зоне обслуживания клиентов. У входа тем временем стояли коробки. Женщина решила воспользоваться возможностью и украла самую большую из них.

Содержимое коробки для жительницы региона стало сюрпризом — внутри находилась электрогитара. Её у ранее судимой женщины изъяли сотрудники полиции. Стоимость электрогитары составила более 13 тыс. рублей.

В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

В Белгородской области задержали подозреваемую в краже одежды на 21 тысячу рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейские задержали подозреваемых в серии краж в белгородском приграничьеПристава оштрафовали за кражу денег и имущества у белгородцаВ поисках наживы: москвичка ездила в Белгород за кражей умных колонок и джойстиков
#Белгородская область#Происшествия#Кража#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Ровеньский район#Белгород#Александра Склярова#Пункт выдачи#Электрогитара
Подпишитесь
Беспилотник сбросил взрывное устройство на машину медиков возле белгородского ФАПа
Сегодня, 12:09
Мы не оплачиваем жильё для отдыха: Собчак обратилась к желающим уехать белгородцам
Сегодня, 07:18
Апелляция пока помогла: москвичи не смогли взыскать 96 млн с «Белагромаш-Сервиса»
Сегодня, 09:06
Полиция проверит участника дела против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 09:57
Что происходит с журналистом Акифи, раненным при ударе по Белгороду?
Сегодня, 11:58
Взрыв в Белгородской области: повреждён инфраструктурный объект связи
Сегодня, 10:18