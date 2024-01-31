Коробка с сюрпризом: белгородка украла из пункта выдачи заказов «кота в мешке»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
39-летняя жительница Ровеньского района зашла в пункт выдачи заказов в момент, когда сотрудника не было в зоне обслуживания клиентов. У входа тем временем стояли коробки. Женщина решила воспользоваться возможностью и украла самую большую из них.
Содержимое коробки для жительницы региона стало сюрпризом — внутри находилась электрогитара. Её у ранее судимой женщины изъяли сотрудники полиции. Стоимость электрогитары составила более 13 тыс. рублей.
В отношении белгородки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.