Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Белгородца будут судить за публикацию символики экстремистской организации

Белгородец постил экстремистскую символику, когда регион находился под обстрелами

8 февраля 2024, 11:44
Фото: 1MI

Белгородца будут судить за публикацию символики экстремистской организации

Ранее на жителя Яковлевского округа составляли протокол по тому же правонарушению. В этот раз против белгородца возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф или лишение свободы. Подробности сообщили в региональном следкоме.

36-летнего жителя Яковлевского городского округа обвиняют в неоднократном публичном демонстрировании символики экстремистской организации. С мая по июль 2023 года, когда регион находился под обстрелами, мужчина несколько раз размещал на своей странице в соцсетях публикации с символикой общественного движения, которое в России признали экстремистским.

Выяснилось, что ранее белгородец уже привлекался к административному наказанию за совершение аналогичного преступления. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Ему грозит или штраф до 1 млн рублей, или обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до двух лет, или принудительные работы до четырёх лет, или лишение свободы на тот же срок.

Необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех подробностей произошедшего уже провели, материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Пополнение: ещё одного белгородца включили в список террористов и экстремистов
Узнать подробнее
Читайте также:
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистовБелгородский тракторист попал в список террористов и экстремистовУроженку Белгородской области внесли в перечень террористов и экстремистов
#Белгородская область#Происшествия#Символика#Белгород#Демонстрация#Яковлевский горокруг#Александра Склярова#Экстремистская организация
Подпишитесь
Сильнейший обстрел под Белгородом: пять человек ранены, один в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:49
Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом, есть раненый
Сегодня, 12:34
Высаживают или едут дальше? Стали известны действия водителей автобусов при обстрелах
Сегодня, 09:51
Белгородцам ответили, почему сложно сбивать «вампиров»
Сегодня, 13:07
«Русагро» судится с Зотовым и компанией, которой могла уйти часть «Агро-Белогорья»?
Сегодня, 06:37
ПВО сработала под Белгородом: что известно о новой атаке
Сегодня, 13:44