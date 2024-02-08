Белгородец постил экстремистскую символику, когда регион находился под обстрелами

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Ему грозит или штраф до 1 млн рублей, или обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до двух лет, или принудительные работы до четырёх лет, или лишение свободы на тот же срок.