Белгородец постил экстремистскую символику, когда регион находился под обстрелами

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
36-летнего жителя Яковлевского городского округа обвиняют в неоднократном публичном демонстрировании символики экстремистской организации. С мая по июль 2023 года, когда регион находился под обстрелами, мужчина несколько раз размещал на своей странице в соцсетях публикации с символикой общественного движения, которое в России признали экстремистским.
Выяснилось, что ранее белгородец уже привлекался к административному наказанию за совершение аналогичного преступления. Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Белгородской области.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Ему грозит или штраф до 1 млн рублей, или обязательные работы до 480 часов, или исправительные работы до двух лет, или принудительные работы до четырёх лет, или лишение свободы на тот же срок.
Необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всех подробностей произошедшего уже провели, материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.