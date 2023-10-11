«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Как сообщают в некоторых белгородских Telegram-каналах, в БГИИК и БелГАУ студентов просят в обязательном порядке скачать приложение «Радар.НФ» или подписаться на бота «КИБЕРДРУЖИНА», где можно выполнять задания и получать за это баллы.
В приложении от Народного Фронта, которое, кстати, поддерживается только устройствами на Android, богатый функционал: можно сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности ДРГ. Но никаких кнопок для доносов на тех, кто дискредитирует армию или занимается экстремизмом, нет.
А вот в боте «КИБЕРДРУЖИНА» всё интереснее. Тем, кто нажал «старт» присваивают звание «рядовой» и предлагают дослужиться до «генерала» в кибервойсках. Для этого нужно выполнять задания — жаловаться на Telegram-каналы, дискредитирующие российскую армию, по инструкции. За каждую жалобу дают по 30 баллов, а если «рядовой» ещё и приложит скриншот — то все 40.
Журналисты Бел.Ру обратились в университеты за комментарием. В институте культуры нам ответили от имени ректора, что ничего подобного студентам не предлагают, и не знают они вообще о таком приложении. А в БелГАУ мы направили официальный запрос. О результатах сообщим позже.
Однако студенты БГИИК сообщили Бел.Ру, что их действительно попросили скачать приложение или зайти в бот и что они в курсе, что такие просьбы поступили не только в институте культуры.