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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Мужчина за компьютером

«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов

11 октября 2023, 12:53
Фото: Midjourney
Мужчина за компьютером
В Telegram-каналах распространяется информация о том, что в двух университетах Белгорода студентов просят подписаться на бот или скачать приложение, чтобы подавать жалобы на тех, кто занимается дискредитацией армии РФ или экстремистской деятельностью.

Как сообщают в некоторых белгородских Telegram-каналах, в БГИИК и БелГАУ студентов просят в обязательном порядке скачать приложение «Радар.НФ» или подписаться на бота «КИБЕРДРУЖИНА», где можно выполнять задания и получать за это баллы.

Обращение к студентамОбращение к студентам
Обращение к студентамОбращение к студентам
Обращение к студентам
Фото: t.me/bletgorod

В приложении от Народного Фронта, которое, кстати, поддерживается только устройствами на Android, богатый функционал: можно сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах и деятельности ДРГ. Но никаких кнопок для доносов на тех, кто дискредитирует армию или занимается экстремизмом, нет.

Приложение "Радар.НФ"Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ"Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ"Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ"Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ"Приложение "Радар.НФ"
Приложение "Радар.НФ"
Фото: Bel.ru

А вот в боте «КИБЕРДРУЖИНА» всё интереснее. Тем, кто нажал «старт» присваивают звание «рядовой» и предлагают дослужиться до «генерала» в кибервойсках. Для этого нужно выполнять задания — жаловаться на Telegram-каналы, дискредитирующие российскую армию, по инструкции. За каждую жалобу дают по 30 баллов, а если «рядовой» ещё и приложит скриншот — то все 40.

Бот "КИБЕРДРУЖИНА"Бот "КИБЕРДРУЖИНА"
Бот "КИБЕРДРУЖИНА"Бот "КИБЕРДРУЖИНА"
Бот "КИБЕРДРУЖИНА"Бот "КИБЕРДРУЖИНА"
Бот "КИБЕРДРУЖИНА"
Фото: Bel.ru

Журналисты Бел.Ру обратились в университеты за комментарием. В институте культуры нам ответили от имени ректора, что ничего подобного студентам не предлагают, и не знают они вообще о таком приложении. А в БелГАУ мы направили официальный запрос. О результатах сообщим позже.

Однако студенты БГИИК сообщили Бел.Ру, что их действительно попросили скачать приложение или зайти в бот и что они в курсе, что такие просьбы поступили не только в институте культуры.

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