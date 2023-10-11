«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов

А вот в боте «КИБЕРДРУЖИНА» всё интереснее. Тем, кто нажал «старт» присваивают звание «рядовой» и предлагают дослужиться до «генерала» в кибервойсках. Для этого нужно выполнять задания — жаловаться на Telegram-каналы, дискредитирующие российскую армию, по инструкции. За каждую жалобу дают по 30 баллов, а если «рядовой» ещё и приложит скриншот — то все 40.