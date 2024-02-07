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Суд

Заведующая детсадом заплатит штраф за начисление зарплаты несуществующему работнику

7 февраля 2024, 11:17
Фото: 1MI
Суд

В Белгородской области осудили заведующую детсадом за присвоение средств бюджета

Женщина несколько лет начисляла зарплату не работающему в детском саду человеку. Деньги она забирала себе. Подробности сообщает прокуратура области.

Бывшая заведующая детским садом в Красногвардейском районе несколько лет незаконно начисляла зарплату не работающему в учреждении человеку. Деньги женщина присваивала себе.

В отношении заведующей возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура района обвинение поддержала.

Во время судебного разбирательства бывшая заведующая полностью возместила причинённый ущерб в размере 113 тыс. рублей. В итоге ей был назначен штраф в 150 тыс. рублей. Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций в учреждениях образования на один год.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Заведующая детсадом в Белгородской области получала зарплату за фиктивных работников
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#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Прокуратура#Красногвардейский район#Суды#Детсад#Белгород#Алина Харина#Заведующая детсадом
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