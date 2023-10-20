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С заведующей детсада провели беседу из-за конфликта в такси

Послала на три буквы: заведующую детсада в Белгороде отчитали за поведение в такси

20 октября 2023, 06:47
Фото: 1MI

С заведующей детсада провели беседу из-за конфликта в такси

Женщина обматерила таксиста за то, что он отказался везти её подругу с открытым алкоголем. Это попало на видео. В нём узнали заведующую детского сада №88. Она отрицала, что ездит на такси, однако в городском управлении образования сообщили, что с педагогом провели профилактическую работу.

Заведующую детского сада в Белгороде поймали на неподобающем поведении. Женщина обматерила таксиста. Конфликт попал на видео. Его причиной стало то, что таксист отказался везти подругу педагога с открытой бутылкой алкоголя.

Видео с инцидентом опубликовали в Telegram-канале «Железный таксист». На кадрах видно, как две женщины сели в автомобиль. Водитель отказался их везти с открытой бутылкой алкоголя. Таксист предложил допить шампанское на улице. Заведующая поинтересовалась у мужчины, почему он такой принципиальный, а затем послала его матом.

Как сообщили в Telegram-канале «Белгород №1», один из читателей опознал в хамке заведующую детского сада №88. По его словам, он постоянно посещает родительские собрания, поэтому знает женщину в лицо. Редакция связалась с педагогом, чтобы спросить о конфликте, но женщина заявила, что у неё своя машина и в такси она не ездит.

Однако, судя по сообщению городского управления образования, педагог действительно замешана в конфликте. В ведомстве рассказали, что в соцсетях появился ролик с участием заведующей, где она допустила некорректное поведение. В управлении добавили, что с женщиной провели беседу.

С заведующей проведена беседа, ей сделано предупреждение о недопустимости подобного поведения, которое компрометирует не только коллектив возглавляемого ей учреждения, но и коллег по отрасли образования.
управление образования администрации Белгорода
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