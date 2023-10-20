Послала на три буквы: заведующую детсада в Белгороде отчитали за поведение в такси

Как сообщили в Telegram-канале «Белгород №1», один из читателей опознал в хамке заведующую детского сада №88. По его словам, он постоянно посещает родительские собрания, поэтому знает женщину в лицо. Редакция связалась с педагогом, чтобы спросить о конфликте, но женщина заявила, что у неё своя машина и в такси она не ездит.