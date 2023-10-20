Послала на три буквы: заведующую детсада в Белгороде отчитали за поведение в такси

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Заведующую детского сада в Белгороде поймали на неподобающем поведении. Женщина обматерила таксиста. Конфликт попал на видео. Его причиной стало то, что таксист отказался везти подругу педагога с открытой бутылкой алкоголя.
Видео с инцидентом опубликовали в Telegram-канале «Железный таксист». На кадрах видно, как две женщины сели в автомобиль. Водитель отказался их везти с открытой бутылкой алкоголя. Таксист предложил допить шампанское на улице. Заведующая поинтересовалась у мужчины, почему он такой принципиальный, а затем послала его матом.
Как сообщили в Telegram-канале «Белгород №1», один из читателей опознал в хамке заведующую детского сада №88. По его словам, он постоянно посещает родительские собрания, поэтому знает женщину в лицо. Редакция связалась с педагогом, чтобы спросить о конфликте, но женщина заявила, что у неё своя машина и в такси она не ездит.
Однако, судя по сообщению городского управления образования, педагог действительно замешана в конфликте. В ведомстве рассказали, что в соцсетях появился ролик с участием заведующей, где она допустила некорректное поведение. В управлении добавили, что с женщиной провели беседу.
С заведующей проведена беседа, ей сделано предупреждение о недопустимости подобного поведения, которое компрометирует не только коллектив возглавляемого ей учреждения, но и коллег по отрасли образования.
управление образования администрации Белгорода