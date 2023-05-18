Заведующая детсадом в Белгородской области получала зарплату за фиктивных работников

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Алексеевском горокруге осудили местную жительницу, возглавлявшую одно из дошкольных учреждений. Как сообщили в ФСБ, она получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников.
Продолжалось это с 2018 по 2022 гг. Она передавала заведомо ложные документы в районное управление образования, а после распоряжалась деньгами «сотрудников» по собственному усмотрению.
Уголовное дело против жительницы региона возбудили по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Алексеевский районный суд признал женщину виновной. Её лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года, а также оштрафовали на 150 тыс. рублей.