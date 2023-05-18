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Заведующая детсадом в Белгородской области получала зарплату за фиктивных работников

18 мая 2023, 14:07
Фото: 1MI
Ложные документ фигурант уголовного дела предоставляла в районное управление образования с 2018 по 2022 гг. Женщину лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года, а также назначили ей штраф, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Сюжет
ФСБ

В Алексеевском горокруге осудили местную жительницу, возглавлявшую одно из дошкольных учреждений. Как сообщили в ФСБ, она получала зарплату за фиктивно трудоустроенных работников.

Продолжалось это с 2018 по 2022 гг. Она передавала заведомо ложные документы в районное управление образования, а после распоряжалась деньгами «сотрудников» по собственному усмотрению.

Уголовное дело против жительницы региона возбудили по статье за мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Алексеевский районный суд признал женщину виновной. Её лишили права занимать руководящие должности на 2,5 года, а также оштрафовали на 150 тыс. рублей.

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#Инна Рогова#Детсад#Заведующая#Фиктивное трудоустройство#Происшествия#Белгородская область#ФСБ
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