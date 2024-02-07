«У нас есть связь с США». Протоирей — о духовной жизни Белгорода и святителе Иоасафе

Протоирей рассказал о важности «духовного сердца» в Белом квартале Белгорода

Настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец во время обсуждения исторического значения Белого квартала рассказал, что на его территорию необходимо создать «духовное сердце». Тем более, что православная жизнь города интересует не только белгородцев, но и иностранцев.

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