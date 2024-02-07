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Published Сегодня, 08:46

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Протоирей рассказал о важности «духовного сердца» в Белом квартале Белгорода

«У нас есть связь с США». Протоирей — о духовной жизни Белгорода и святителе Иоасафе

7 февраля 2024, 08:46
Фото: 1MI

Протоирей рассказал о важности «духовного сердца» в Белом квартале Белгорода

Настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец во время обсуждения исторического значения Белого квартала рассказал, что на его территорию необходимо создать «духовное сердце». Тем более, что православная жизнь города интересует не только белгородцев, но и иностранцев.
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Туризм

Протоирей заявил, что Белый город важен для Белгорода не только с точки зрения истории, но и с точки зрения духовной жизни региона.

То, что произошло в 1990 году, когда совершенно неожиданно и нечаянно на Белгородчину вернулись мощи святителя Иосафа, — это стало отправной точкой. Я почему об этом вспомнил? Дело в том, что личность Иосафа известна уже далеко за пределами России и даже Европы. У нас связи прямые есть и с США: люди оттуда до сих пор присылают записочки. И этот потенциал обязательно должен быть раскрыт.
протоиерей Олег Кобец

По мнению священнослужителя, интерес к такого рода объектам не может быть поддельным. Кроме того, места с богатой духовной историей привлекают туристов.

До недавнего времени в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре было столько китайцев! А ведь они, извините, от православия очень далеки. То есть, имеется интерес не к постановочному, искусственно разыгранному пространству, а к настоящему, полному жизни.
протоиерей Олег Кобец

Настоятель Преображенского кафедрального собора добавил, что на территории Белого квартала как раз должен появиться такой кластер, связанный с богатейшей историей Белгорода.

Наверное, многие бывают в Москве, на Красной площади, с роскошными ГУМами, ЦУМами и так далее. А вот чуть-чуть на Никольскую улицу вернуться — там маленький монастырь. И когда заходишь в центре столицы посреди всего этого лоска в такое уютное место — на душе становится теплее. И я всегда туда захожу.
протоирей Олег Кобец

Таким образом, считает священнослужитель, в Белом квартале после реконструкции просто обязано появиться такое «духовное сердце», которое будет биться всегда, и сделать такое место нужно «грамотно».

Напомним, что реконструкцию Белого квартала Белгорода запланировали завершить до 2026 года. На данный момент создатели проекта прорабатывают концепции и обсуждают возможные варианты благоустройства.

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