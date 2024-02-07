«У нас есть связь с США». Протоирей — о духовной жизни Белгорода и святителе Иоасафе

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Протоирей заявил, что Белый город важен для Белгорода не только с точки зрения истории, но и с точки зрения духовной жизни региона.
То, что произошло в 1990 году, когда совершенно неожиданно и нечаянно на Белгородчину вернулись мощи святителя Иосафа, — это стало отправной точкой. Я почему об этом вспомнил? Дело в том, что личность Иосафа известна уже далеко за пределами России и даже Европы. У нас связи прямые есть и с США: люди оттуда до сих пор присылают записочки. И этот потенциал обязательно должен быть раскрыт.
протоиерей Олег Кобец
По мнению священнослужителя, интерес к такого рода объектам не может быть поддельным. Кроме того, места с богатой духовной историей привлекают туристов.
До недавнего времени в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре было столько китайцев! А ведь они, извините, от православия очень далеки. То есть, имеется интерес не к постановочному, искусственно разыгранному пространству, а к настоящему, полному жизни.
протоиерей Олег Кобец
Настоятель Преображенского кафедрального собора добавил, что на территории Белого квартала как раз должен появиться такой кластер, связанный с богатейшей историей Белгорода.
Наверное, многие бывают в Москве, на Красной площади, с роскошными ГУМами, ЦУМами и так далее. А вот чуть-чуть на Никольскую улицу вернуться — там маленький монастырь. И когда заходишь в центре столицы посреди всего этого лоска в такое уютное место — на душе становится теплее. И я всегда туда захожу.
протоирей Олег Кобец
Таким образом, считает священнослужитель, в Белом квартале после реконструкции просто обязано появиться такое «духовное сердце», которое будет биться всегда, и сделать такое место нужно «грамотно».
Напомним, что реконструкцию Белого квартала Белгорода запланировали завершить до 2026 года. На данный момент создатели проекта прорабатывают концепции и обсуждают возможные варианты благоустройства.