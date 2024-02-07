Сколько штрафов заплатили белгородцы за стоянку на автобусных остановках?

По информации регионального управления МВД, в 2023 году на территории Белгорода зарегистрировано 4503 правонарушения, предусмотренных ч. 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Речь идёт о штрафных санкциях за стоянку на остановках общественного транспорта. В 2021 году правоохранители зафиксировали 5031 аналогичное правонарушение, а в 2022 году — 2626.