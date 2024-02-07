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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

В Белгороде за год выросло число паркующихся на остановках

Сколько штрафов заплатили белгородцы за стоянку на автобусных остановках?

7 февраля 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Белгороде за год выросло число паркующихся на остановках

Не так давно в Сети распространилась видео конфликта водителя автобуса и владелицы автомобиля на остановке в Белгороде. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, сколько белгородцев нарушили правила ПДД, оставляя свои машины в местах для остановки общественного транспорта.

По информации регионального управления МВД, в 2023 году на территории Белгорода зарегистрировано 4503 правонарушения, предусмотренных ч. 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Речь идёт о штрафных санкциях за стоянку на остановках общественного транспорта. В 2021 году правоохранители зафиксировали 5031 аналогичное правонарушение, а в 2022 году — 2626.

В ведомстве отметили, что согласно правил дорожного движения остановка запрещается: ближе 15 метров от мест остановки автобусов или стоянки легковых такси, кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению автобусов или такси.

За остановку или стоянку автомобилей ближе 15 метров от остановок автобусов или стоянки такси водителям грозит административная ответственность. Сумма штрафа составляет 1000 рублей.

Для фиксации нарушений правоохранители используют специальные техсредства, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото и видеосъёмки. Также нарушения фиксируют инспекторы ДПС или жалобы поступают через сайт Госавтоинспекции.

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#Штрафы#Парковка#Административная ответственность#Пдд#Новости Белгорода#Эксклюзив#Остановки#Правонарушения#Белгород#Кристина Семенчук
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