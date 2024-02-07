Сколько штрафов заплатили белгородцы за стоянку на автобусных остановках?

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
По информации регионального управления МВД, в 2023 году на территории Белгорода зарегистрировано 4503 правонарушения, предусмотренных ч. 3 статьи 12.19 КоАП РФ. Речь идёт о штрафных санкциях за стоянку на остановках общественного транспорта. В 2021 году правоохранители зафиксировали 5031 аналогичное правонарушение, а в 2022 году — 2626.
В ведомстве отметили, что согласно правил дорожного движения остановка запрещается: ближе 15 метров от мест остановки автобусов или стоянки легковых такси, кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению автобусов или такси.
За остановку или стоянку автомобилей ближе 15 метров от остановок автобусов или стоянки такси водителям грозит административная ответственность. Сумма штрафа составляет 1000 рублей.
Для фиксации нарушений правоохранители используют специальные техсредства, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото и видеосъёмки. Также нарушения фиксируют инспекторы ДПС или жалобы поступают через сайт Госавтоинспекции.