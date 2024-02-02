Павильон на остановке «Стадион» в Белгороде снова не открыли в обещанные сроки

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Ко 2 февраля остановочный комплекс на «Стадионе» всё ещё продолжают монтировать. Вечером пятницы площадка всё ещё была огорожена забором, было видно, что солидную часть работ ещё предстоит провести.
25 января на объекте начали устанавливать навес. Чуть ранее смонтировали опорные колонны с антивандальным покрытием.
Заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации города. Генеральным подрядчиком — ООО «Многогранники».
Сроки ввода павильона в эксплуатацию неоднократно переносили. Первой датой называлось 25 ноября, после её ещё трижды переносили. Но и к 1 февраля завершить монтаж не смогли.