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Павильон на остановке «Стадион» в Белгороде снова не открыли в обещанные сроки

Павильон на остановке «Стадион» в Белгороде снова не открыли в обещанные сроки

2 февраля 2024, 17:19
Фото: Bel.ru
В мэрии Белгорода не раз сообщали о переносе сроков окончания ремонта, последней датой называлось 1 февраля.

Ко 2 февраля остановочный комплекс на «Стадионе» всё ещё продолжают монтировать. Вечером пятницы площадка всё ещё была огорожена забором, было видно, что солидную часть работ ещё предстоит провести.

25 января на объекте начали устанавливать навес. Чуть ранее смонтировали опорные колонны с антивандальным покрытием.

Заказчиком работ выступает управление капитального строительства администрации города. Генеральным подрядчиком — ООО «Многогранники».

Сроки ввода павильона в эксплуатацию неоднократно переносили. Первой датой называлось 25 ноября, после её ещё трижды переносили. Но и к 1 февраля завершить монтаж не смогли.

ремонт остановки на «Стадионе» в Белгородеремонт остановки на «Стадионе» в Белгороде
ремонт остановки на "Стадионе" в Белгородеремонт остановки на "Стадионе" в Белгороде
ремонт остановки на "Стадионе" в Белгородеремонт остановки на "Стадионе" в Белгороде
ремонт остановки на "Стадионе" в Белгородеремонт остановки на "Стадионе" в Белгороде
ремонт остановки на "Стадионе" в Белгородеремонт остановки на "Стадионе" в Белгороде
ремонт остановки на "Стадионе" в Белгородеремонт остановки на "Стадионе" в Белгороде
ремонт остановки на «Стадионе» в Белгороде
Фото: Bel.ru
Снова перенесли: павильон на «Стадионе» в Белгороде пообещали доделать к 1 февраля
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