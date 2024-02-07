Под Белгородом нашли 4,9 тонны молочки с «загадочным» составом

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
В январе ООО «Солнечная гора» из Яковлевского горокруга произвело 4,9 тонны молочной продукции. Однако при оформлении электронного ветеринарного сопроводительного документа в карточке товара не указали массовую долю молочного жира и молочного белка.
Кроме того, при оформлении транзакции переработка/производство в сырье был приведён аннулированный ветсопроводительный документ. О недочётах удалось узнать благодаря системе «Меркурий».
В феврале Россельхознадзор выдал компании предостережение. Производителю предложили принять меры по соблюдению законодательства при вводе в оборот продукции.
В ведомстве напомнили, что с 1 сентября прошлого года в силу вступили требования, по которым необходимо обязательно указывать концентрацию молочного жира и белка в сопроводительных документах на молочную продукцию.