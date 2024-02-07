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Молочная продукция

Под Белгородом нашли 4,9 тонны молочки с «загадочным» составом

7 февраля 2024, 08:53
Фото: 1MI
Молочная продукция

В Белгородской области ввели в оборот молочную продукцию без указания состава

ООО «Солнечная гора» при оформлении документов не указало массовую долю молочного жира и белка. Компании выдали предостережение. Найти нарушителя помогла система «Меркурий», сообщает межрегиональный Россельхознадзор.

В январе ООО «Солнечная гора» из Яковлевского горокруга произвело 4,9 тонны молочной продукции. Однако при оформлении электронного ветеринарного сопроводительного документа в карточке товара не указали массовую долю молочного жира и молочного белка.

Кроме того, при оформлении транзакции переработка/производство в сырье был приведён аннулированный ветсопроводительный документ. О недочётах удалось узнать благодаря системе «Меркурий».

В феврале Россельхознадзор выдал компании предостережение. Производителю предложили принять меры по соблюдению законодательства при вводе в оборот продукции.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября прошлого года в силу вступили требования, по которым необходимо обязательно указывать концентрацию молочного жира и белка в сопроводительных документах на молочную продукцию.

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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Молочная продукция#Состав#Белгород#Алина Харина
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