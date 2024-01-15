В белгородских магазинах нашли опасную воронежскую продукцию

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Белгородские специалисты обнаружили содержание метанола в стеклоомывающей жидкости Gleid Ultra Effekt -30, изготовителем которой является ООО «Детальавто». Производство фальсифицированной продукции якобы осуществляется в Воронеже.
Согласно единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, продукция не может содержать в себе метанол. Указанная жидкость может быть опасной для здоровья.
Кроме этого, управление Роспотребнадзора по Воронежской области выяснило, что стеклоомывающую жидкость Gleid Ultra Effekt -30 ООО «Детальавто» не производит по указанному на этикетке адресу.
О нахождении фальсификата уже сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Белгородцев просят быть внимательными и при обнаружении в местных магазинах этой жидкости сообщать в региональное управление Роспотребнадзора.
Напомним, что в конце декабря в Тверской области обнаружили стеклоомывающую жидкость Clear View -30 ℃, которая не соответствует установленным законным требованиям.