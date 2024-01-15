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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Незамерзайка

В белгородских магазинах нашли опасную воронежскую продукцию

15 января 2024, 14:12
Фото: 1MI
Незамерзайка

Роспотребнадзор предупредил белгородцев об опасной незамерзайке

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении фальсифицированной продукции. Так, стеклоомывающая жидкость Gleid Ultra Effekt -30 содержит в составе метанол, что опасно для здоровья людей.

Белгородские специалисты обнаружили содержание метанола в стеклоомывающей жидкости Gleid Ultra Effekt -30, изготовителем которой является ООО «Детальавто». Производство фальсифицированной продукции якобы осуществляется в Воронеже.

Согласно единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, продукция не может содержать в себе метанол. Указанная жидкость может быть опасной для здоровья.

Кроме этого, управление Роспотребнадзора по Воронежской области выяснило, что стеклоомывающую жидкость Gleid Ultra Effekt -30 ООО «Детальавто» не производит по указанному на этикетке адресу.

О нахождении фальсификата уже сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. Белгородцев просят быть внимательными и при обнаружении в местных магазинах этой жидкости сообщать в региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, что в конце декабря в Тверской области обнаружили стеклоомывающую жидкость Clear View -30 ℃, которая не соответствует установленным законным требованиям.

Опасный фальсификатОпасный фальсификат
Опасный фальсификат
Фото: группа ВК «Роспотребнадзор по Белгородской области»
В Новом Осколе продавали стеклоомывающую жидкость с превышением доли метанола в 250 раз
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#Общество#Белгородская область#Фальсификат#Машины#Белгород#Стеклоомывающая жидкость#Александра Склярова
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