Молочку от белгородских «призраков» поставляли в Москву и Приморье

Двоих фантомных производителей молочки нашли в Белгородской области

Индивидуальный предприниматель производил молоко и направлял в Белгород, а компания в столице региона делала сыр, масло и другие продукты. Однако сведений об ИП и организации нигде не было. Вместе с тем молочка поставлялась в разные регионы — от Москвы до Приморья, сообщили в Россельхознадзоре.