Молочку от белгородских «призраков» поставляли в Москву и Приморье

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Белгородской области нашли двоих фантомных производителей. Один из них — индивидуальный предприниматель из Губкинского горокруга, второй — организация в Белгороде.
Первый — ИП Ларионов Е.С. — производил молоко и поставлял его в столицу региона. ООО «Консул» в свою очередь делало из полученного молока сыр, сливочное масло, творог, сметану и сухое молоко.
Только за восемь дней компания изготовила более 36 тонн продукции. Молочка затем поставлялась в другие регионы России. Известно, что продукцию отгружали в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Волгограде, Ставрополье, Приморье, Тюмени, Ингушетии, Чечне.
Вместе с тем выяснилось, что по адресам, где зарегистрированы ИП и компания, никакого производства нет. ИНН индивидуального предпринимателя вообще не зарегистрирован в налоговой. Помимо этого, в документации на молочку указаны лабораторные испытания, проведённые компанией, записи о которой нет в Реестре аккредитованных лиц.
Нарушителям закрыли доступ к системе ФГИС «ВетИС». Управлениям Россельхознадзора, в чьи регионы поступала белгородская молочка, направлены информационные письма.