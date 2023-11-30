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Масло

Молочку от белгородских «призраков» поставляли в Москву и Приморье

30 ноября 2023, 10:41
Фото: 1MI
Масло

Двоих фантомных производителей молочки нашли в Белгородской области

Индивидуальный предприниматель производил молоко и направлял в Белгород, а компания в столице региона делала сыр, масло и другие продукты. Однако сведений об ИП и организации нигде не было. Вместе с тем молочка поставлялась в разные регионы — от Москвы до Приморья, сообщили в Россельхознадзоре.

В Белгородской области нашли двоих фантомных производителей. Один из них — индивидуальный предприниматель из Губкинского горокруга, второй — организация в Белгороде.

Первый — ИП Ларионов Е.С. — производил молоко и поставлял его в столицу региона. ООО «Консул» в свою очередь делало из полученного молока сыр, сливочное масло, творог, сметану и сухое молоко.

Только за восемь дней компания изготовила более 36 тонн продукции. Молочка затем поставлялась в другие регионы России. Известно, что продукцию отгружали в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Волгограде, Ставрополье, Приморье, Тюмени, Ингушетии, Чечне.

Вместе с тем выяснилось, что по адресам, где зарегистрированы ИП и компания, никакого производства нет. ИНН индивидуального предпринимателя вообще не зарегистрирован в налоговой. Помимо этого, в документации на молочку указаны лабораторные испытания, проведённые компанией, записи о которой нет в Реестре аккредитованных лиц.

Нарушителям закрыли доступ к системе ФГИС «ВетИС». Управлениям Россельхознадзора, в чьи регионы поступала белгородская молочка, направлены информационные письма.

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#Общество#Белгородская область#Инна Рогова#Белгород#Молочка#Фантом#Предприятие-призрак
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