Белгородская область вошла в число регионов-производителей лучшей муки

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Белгородская область вошла в число регионов, в которых производят высококачественную муку. Всего таких регионов семь, пишет «Орелtimes» со ссылкой на Роскачество.
Продукт, отвечающий повышенным российским стандартам, производят в Московской, Челябинской, Курской, Белгородской, Омской, Ростовской областях и Москве.
Исследование провели эксперты Роскачества. Они же рассказали, что стоит обращать внимание на сорт муки. Чем он ниже, тем продукт полезнее. Вместе с тем чем выше сорт, тем пышнее будет выпечка.
При комнатной температуре муку можно хранить до года. При хранении в холодильнике срок увеличивается до полутора лет.