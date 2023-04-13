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Белгородская область вошла в число регионов-производителей лучшей муки

13 апреля 2023, 14:20
Фото: 1MI
Качественные продукты эксперты выявили в семи регионах. В их числе есть Белгородская и Курская области.

Белгородская область вошла в число регионов, в которых производят высококачественную муку. Всего таких регионов семь, пишет «Орелtimes» со ссылкой на Роскачество.

Продукт, отвечающий повышенным российским стандартам, производят в Московской, Челябинской, Курской, Белгородской, Омской, Ростовской областях и Москве.

Исследование провели эксперты Роскачества. Они же рассказали, что стоит обращать внимание на сорт муки. Чем он ниже, тем продукт полезнее. Вместе с тем чем выше сорт, тем пышнее будет выпечка.

При комнатной температуре муку можно хранить до года. При хранении в холодильнике срок увеличивается до полутора лет.

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#Анастасия Афанасенко#Мука#Роскачество#Общество#Белгородская область
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