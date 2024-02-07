Оказанию первой помощи в Белгороде обучили более 3 тысяч педагогов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В белгородском правительстве поделились информацией о промежуточных итогах обучения педагогических работников оказанию первой помощи. На конец января соответствующие курсы прошли 3,8 тыс. педагогов в Белгороде. Речь о сотрудниках детсадов, школ и СПО.
Как сообщается, с 1 февраля началось обучение педагогов системы дополнительного образования. После курсов они получат удостоверения о повышении квалификации.
На базе Белгородского института развития образования в период с августа по ноябрь обучение прошли в общем более 21 тыс. белгородских педагогов. Программа состоит из четырёх модулей, один из них — «Первая помощь». В его рамках слушателей учили сердечно-лёгочной реанимации, остановке кровотечений, оказанию помощи при вывихах и переломах.
Обучения проводят на базе трёх организаций. В их числе — учебно-методический центр по ГО и ЧС, станция скорой помощи в отделении службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации, Белгородский институт развития образования.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируют научить оказывать первую медпомощь 500 тыс. человек. Для этого понадобится 340 бригад медиков.