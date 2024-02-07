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Первая помощь

Оказанию первой помощи в Белгороде обучили более 3 тысяч педагогов

7 февраля 2024, 10:40
Фото: 1MI
Первая помощь

21 тыс. педагогов в Белгородской области прошли курсы по оказанию первой помощи

С 1 февраля началось обучение для педагогов системы дополнительного образования Белгорода. Подробности сообщили в областном правительстве.

В белгородском правительстве поделились информацией о промежуточных итогах обучения педагогических работников оказанию первой помощи. На конец января соответствующие курсы прошли 3,8 тыс. педагогов в Белгороде. Речь о сотрудниках детсадов, школ и СПО.

Как сообщается, с 1 февраля началось обучение педагогов системы дополнительного образования. После курсов они получат удостоверения о повышении квалификации.

На базе Белгородского института развития образования в период с августа по ноябрь обучение прошли в общем более 21 тыс. белгородских педагогов. Программа состоит из четырёх модулей, один из них — «Первая помощь». В его рамках слушателей учили сердечно-лёгочной реанимации, остановке кровотечений, оказанию помощи при вывихах и переломах.

Обучения проводят на базе трёх организаций. В их числе — учебно-методический центр по ГО и ЧС, станция скорой помощи в отделении службы медицины катастроф и медицинской санитарно-авиационной эвакуации, Белгородский институт развития образования.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области планируют научить оказывать первую медпомощь 500 тыс. человек. Для этого понадобится 340 бригад медиков.

Нужно обучить 500 тысяч человек: как решат вопрос с курсами медпомощи для белгородцев
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#Общество#Белгородская область#Правительство#Курсы#Новости Белгорода#Педагоги#Белгород#Наталья Корявых#Первая помощь
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