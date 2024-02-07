Оказанию первой помощи в Белгороде обучили более 3 тысяч педагогов

На базе Белгородского института развития образования в период с августа по ноябрь обучение прошли в общем более 21 тыс. белгородских педагогов. Программа состоит из четырёх модулей, один из них — «Первая помощь». В его рамках слушателей учили сердечно-лёгочной реанимации, остановке кровотечений, оказанию помощи при вывихах и переломах.