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Нужно обучить 500 тысяч человек: как решат вопрос с курсами медпомощи для белгородцев

Нужно обучить 500 тысяч человек: как решат вопрос с курсами медпомощи для белгородцев

22 января 2024, 08:08
Фото: 1MI
Всего в Белгородской области научить оказывать первую медпомощь планируют 500 тысяч человек. Для этого нужно 340 бригад медиков, но столько в области нет. Поэтому обучат студентов-медиков. Они станут инструкторами.
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Работа

Как отметил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, в Белгородской области людей учат оказывать первую медпомощь фельдшеры и врачи скорой помощи в свободное от работы время. В областном центре работают 10 бригад. Ещё 21 — на все остальные районы области.

Чтобы в течение месяца обучить всё приграничье (порядка 500 тысяч человек) необходимо 340 бригад, которые физически сформировать не смогут.

Поэтому Иконников отметил, что увеличить количество инструкторов, которые смогут обучать людей, можно за счёт учащихся последних курсов колледжей, а также студентов-ординаторов.

С письменного согласия родителей студентов это необходимо делать. Очень многие студенты проявили себя героически 30 декабря под обстрелом. Они это делают уже сейчас, они хотят этого. С другой стороны, не нужно заставлять, только с согласия. Работу мы должны выполнить. У нас вариантов нет.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
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#Белгородская область#Работа#Обучение#Медпомощь#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Фельдшеры#Медики-студенты#Инструкторы
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