Нужно обучить 500 тысяч человек: как решат вопрос с курсами медпомощи для белгородцев

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Как отметил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, в Белгородской области людей учат оказывать первую медпомощь фельдшеры и врачи скорой помощи в свободное от работы время. В областном центре работают 10 бригад. Ещё 21 — на все остальные районы области.
Чтобы в течение месяца обучить всё приграничье (порядка 500 тысяч человек) необходимо 340 бригад, которые физически сформировать не смогут.
Поэтому Иконников отметил, что увеличить количество инструкторов, которые смогут обучать людей, можно за счёт учащихся последних курсов колледжей, а также студентов-ординаторов.
С письменного согласия родителей студентов это необходимо делать. Очень многие студенты проявили себя героически 30 декабря под обстрелом. Они это делают уже сейчас, они хотят этого. С другой стороны, не нужно заставлять, только с согласия. Работу мы должны выполнить. У нас вариантов нет.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области