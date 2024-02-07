Белгородская делегация поедет в Донецк изучать вопросы безопасности школ

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Белгородские сотрудники мэрии и управления образования поучатся у донецких коллег и выяснят, какие меры безопасности последние применяют в школах. Чиновники для этого отправятся в Донецк.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что договорился с главой ДНР Денисом Пушилиным о принятии белгородской делегации. Сотрудники мэрии поедут в Донецк, где узнают, какие меры принимаются для безопасности детей и какие из них на практике получится применить уже в Белгороде.
Мы понимаем, что там такой опыт больше. Хотелось бы посмотреть, что на практике мы сможем применить у себя в Белгороде. Обязательно по возвращении делегации расскажем о том, какой результат с собой привезли наши коллеги.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ранее министр образования региона Андрей Милёхин назвал даты каникул у белгородских первоклассников. Отдыхают ребята с 10 по 18 февраля, а с 19 февраля дети, чьи родители дадут согласие, смогут посещать очные уроки.