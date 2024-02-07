Белгородская делегация поедет в Донецк изучать вопросы безопасности школ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что договорился с главой ДНР Денисом Пушилиным о принятии белгородской делегации. Сотрудники мэрии поедут в Донецк, где узнают, какие меры принимаются для безопасности детей и какие из них на практике получится применить уже в Белгороде.