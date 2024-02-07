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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Школа

Белгородская делегация поедет в Донецк изучать вопросы безопасности школ

7 февраля 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
Школа

Глава ДНР Пушилин примет делегацию из Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков договорился с главой ДНР Денисом Пушилиным о принятии делегации из Белгорода. Сотрудники мэрии и управления образования должны посмотреть, какие меры безопасности принимают в донецких школах, чтобы понять, какие из них можно применить в Белгороде.
Сюжет
Дети

Белгородские сотрудники мэрии и управления образования поучатся у донецких коллег и выяснят, какие меры безопасности последние применяют в школах. Чиновники для этого отправятся в Донецк.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что договорился с главой ДНР Денисом Пушилиным о принятии белгородской делегации. Сотрудники мэрии поедут в Донецк, где узнают, какие меры принимаются для безопасности детей и какие из них на практике получится применить уже в Белгороде.

Мы понимаем, что там такой опыт больше. Хотелось бы посмотреть, что на практике мы сможем применить у себя в Белгороде. Обязательно по возвращении делегации расскажем о том, какой результат с собой привезли наши коллеги.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ранее министр образования региона Андрей Милёхин назвал даты каникул у белгородских первоклассников. Отдыхают ребята с 10 по 18 февраля, а с 19 февраля дети, чьи родители дадут согласие, смогут посещать очные уроки.

Когда будут каникулы у первоклассников в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Дети#Безопасность#Школы#Новости Белгорода#Делегация#ДНР#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Денис Пушилин
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