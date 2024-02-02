Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Белгородский министр озвучил даты каникул у первоклассников

Когда будут каникулы у первоклассников в Белгородской области

2 февраля 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский министр озвучил даты каникул у первоклассников

В плане отдыха для первоклассников предусмотрена дополнительная неделя зимних каникул. Даты озвучил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Отдых

График каникул зависит от того, учатся дети в школе по четвертям или триместрам. Больше всего повезло первоклассникам. Для них предусмотрена дополнительная неделя отдыха зимой.

По данным регионального министра образования Андрея Милёхина, у учеников первых классов в Белгородской области каникулы будут с 10 по 18 февраля, а с 19 февраля дети, чьи родители дадут согласие, смогут посещать очные уроки.

Напомним, ранее чиновник рассказал, что, несмотря на продление зимних каникул, это никак не повлияет на продолжительность летних. Исключением является летний отдых девятиклассников и одиннадцатиклассников. Раньше начнутся каникулы и у первоклассников.

Сократятся ли летние каникулы у белгородских школьников из-за продления зимних?
Узнать подробнее
Читайте также:
Умер из-за драки в доме культуры: каникулы белгородцев закончились печальноДетей из Белгорода могут отправить в загородные лагеря из-за продления каникулКаникулы и дистант в Белгороде — как работают детсады, школы и вузы после 30 декабря
#Белгородская область#Отдых#Школа#Каникулы#Первоклассники#Белгород#Кристина Семенчук#Андрей Милёхин#Зимние каникулы#Девятиклассники#Региональный министр образования
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32