Когда будут каникулы у первоклассников в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
График каникул зависит от того, учатся дети в школе по четвертям или триместрам. Больше всего повезло первоклассникам. Для них предусмотрена дополнительная неделя отдыха зимой.
По данным регионального министра образования Андрея Милёхина, у учеников первых классов в Белгородской области каникулы будут с 10 по 18 февраля, а с 19 февраля дети, чьи родители дадут согласие, смогут посещать очные уроки.
Напомним, ранее чиновник рассказал, что, несмотря на продление зимних каникул, это никак не повлияет на продолжительность летних. Исключением является летний отдых девятиклассников и одиннадцатиклассников. Раньше начнутся каникулы и у первоклассников.