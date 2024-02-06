Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
У первоклассников в Белгороде будут дополнительные каникулы. Они продлятся с 10 по 18 февраля, сообщили в мэрии. На учёбу дети выйдут с понедельника, 19 февраля. Время отдыха у детей сместилось из-за того, что третья четверть началась позже.
Как сообщил мэр Валентин Демидов, 19 февраля ученики первых классов, чьи родители дали согласие, выходят на очное обучение. Остальные же смогут заниматься дистанционно.
Добавим, что в России каникулы для первоклассников будут проходить с 19 по 25 февраля.
Ранее в региональном министерстве образования белгородцам попытались объяснить, зачем нужно писать заявление на обучение. Глава ведомства Андрей Милёхин отметил, что право выбора о формате обучения остаётся за родителями. Для этого необходимо подавать заявление.