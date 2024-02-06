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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Школа

Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?

6 февраля 2024, 15:01
Фото: 1MI
Школа

Первоклассники в Белгороде уйдут на дополнительные каникулы

Дополнительные дни отдыха у первоклассников будут с 10 по 18 февраля. Учёба начнётся с 19 февраля. Почему время для отдыха сместилось, объяснили в мэрии.
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Школы

У первоклассников в Белгороде будут дополнительные каникулы. Они продлятся с 10 по 18 февраля, сообщили в мэрии. На учёбу дети выйдут с понедельника, 19 февраля. Время отдыха у детей сместилось из-за того, что третья четверть началась позже.

Как сообщил мэр Валентин Демидов, 19 февраля ученики первых классов, чьи родители дали согласие, выходят на очное обучение. Остальные же смогут заниматься дистанционно.

Добавим, что в России каникулы для первоклассников будут проходить с 19 по 25 февраля.

Ранее в региональном министерстве образования белгородцам попытались объяснить, зачем нужно писать заявление на обучение. Глава ведомства Андрей Милёхин отметил, что право выбора о формате обучения остаётся за родителями. Для этого необходимо подавать заявление.

В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение
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#Город#Белгородская область#Образование#Каникулы#Школы#Новости Белгорода#Мэрия#Первоклассники#Белгород#Наталья Корявых
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