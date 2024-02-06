Почему дополнительные каникулы для первоклассников в Белгороде перенесли?

У первоклассников в Белгороде будут дополнительные каникулы. Они продлятся с 10 по 18 февраля, сообщили в мэрии. На учёбу дети выйдут с понедельника, 19 февраля. Время отдыха у детей сместилось из-за того, что третья четверть началась позже.