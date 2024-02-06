Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги

По словам чиновницы, очень многие семьи предоставляют в пакете документов на выплату в 100 тысяч рублей только контракт, который заключает военнослужащий для дальнейшего участия в спецоперации. Но до этого ещё происходят определённые этапы (подготовка, переподготовка и т. д.) и некоторые военные не уходят «за ленточку». А в нормативном документе прописано, что выплата в 100 тысяч рублей предоставляется лицам, участвующим в СВО.