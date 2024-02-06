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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Белгородский министр рассказала о порядке выплаты 100 тысяч рублей бойцам СВО

Выплата в 100 тысяч рублей мобилизованным: почему не всем переводят деньги

6 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказала о порядке выплаты 100 тысяч рублей бойцам СВО

В ходе брифинга региональный министр соцзащиты Елена Батанова рассказала, почему не все получают единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, даже если подписали контракт.

По словам чиновницы, очень многие семьи предоставляют в пакете документов на выплату в 100 тысяч рублей только контракт, который заключает военнослужащий для дальнейшего участия в спецоперации. Но до этого ещё происходят определённые этапы (подготовка, переподготовка и т. д.) и некоторые военные не уходят «за ленточку». А в нормативном документе прописано, что выплата в 100 тысяч рублей предоставляется лицам, участвующим в СВО.

Конечно, есть недовольство семьи, потому что только после получения выплаты в 100 тысяч рублей идут следующие меры поддержки: ежемесячная выплата детям, МРОТ, выплата на школьную форму и т. д. К сожалению, закон суров и пока не будет выплаты в 100 тысяч рублей, остальные выплаты не предусматриваются.
Елена Батанова

Чиновница добавила, что если пакет документов не предоставлен или он неполный, к примеру, нет справки, подтверждающей участие бойца в СВО, сотрудники соцзащиты делают запрос в военкомат, пункт отбора или пункт заключения контракта. Если есть информация, в какую воинскую часть убыл человек, делают запрос туда.

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