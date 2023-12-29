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Боец

Участник СВО получил орден посмертно, но родные не верят в его гибель

29 декабря 2023, 14:16
Фото: Midjourney
Боец

Пропавший больше года назад участник СВО получил орден Мужества посмертно

Молодой военнослужащий из Орловской области пропал ещё в мае 2022 года. Спустя год его тело нашлось, однако семья не верит, что он погиб. Подробностями истории поделились в «Орелtimes».

Участник спецоперации из Орловской области получил орден Мужества посмертно. Несмотря на это, в гибель парня его семья не верит. Они надеются, что молодой человек вернётся домой живым.

Орден Мужества отцу погибшего орловца вручали в военкомате Мценска. Но несмотря на это, родные всё ещё не верят, что 21-летний военнослужащий погиб. Сам участник СВО пропал ещё в мае 2022 года, пишет издание. Всё это время семья не теряла надежды, что он жив.

В мае 2023 года тело молодого человека всё-таки обнаружили. Проведённые экспертизы подтвердили личность погибшего военнослужащего. Даже после этого семья орловца не верит в его смерть. Отец парня, тоже участвующий в боевых действиях, хочет найти сына и вернуть живым домой.

Семья погибшего на СВО белгородца получила за него орден Мужества
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#Орловская область#Наталья Корявых#Погибший#Спецоперация#Военнослужащий#СВО
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