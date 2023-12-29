Участник СВО получил орден посмертно, но родные не верят в его гибель

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Участник спецоперации из Орловской области получил орден Мужества посмертно. Несмотря на это, в гибель парня его семья не верит. Они надеются, что молодой человек вернётся домой живым.
Орден Мужества отцу погибшего орловца вручали в военкомате Мценска. Но несмотря на это, родные всё ещё не верят, что 21-летний военнослужащий погиб. Сам участник СВО пропал ещё в мае 2022 года, пишет издание. Всё это время семья не теряла надежды, что он жив.
В мае 2023 года тело молодого человека всё-таки обнаружили. Проведённые экспертизы подтвердили личность погибшего военнослужащего. Даже после этого семья орловца не верит в его смерть. Отец парня, тоже участвующий в боевых действиях, хочет найти сына и вернуть живым домой.