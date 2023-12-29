Участник СВО получил орден посмертно, но родные не верят в его гибель

Орден Мужества отцу погибшего орловца вручали в военкомате Мценска. Но несмотря на это, родные всё ещё не верят, что 21-летний военнослужащий погиб. Сам участник СВО пропал ещё в мае 2022 года, пишет издание. Всё это время семья не теряла надежды, что он жив.